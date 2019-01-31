Прокурори у США висунули звинувачення членам Коза Ностра

У Філадельфії, США прокуратура висунула звинувачення в організації протизаконної оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки та вимагання члену злочинної організації "Коза Ностра" та його поплічнику. Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства юстиції США.

Як відзначає повідомлення, підозрювані підпільно надавали позики від значні відсотки, а пізніше застосували до позичальника силу, щоб змусити його здійснити виплати за позикою.

Діяльність американо-італійських кримінальних організацій є тривалим феноменом у США, попри зусилля правоохоронних органів, і знаходила віддзеркалення у численних кіно- та документальних стрічках. Скоєння злочинів членами кримінальних угрупувань виділено законом США в окрему категорію, а ватажки кримінальних організацій можуть понести покарання за злочини, скоєні виконавцями.

У 2011 році прокуратура США провела одну із найбільших операцій проти мафіозних угрупувань в історії країни. У ході однієї операції було заарештовано та висунуто звинувачення понад 100 підозрюваним у різних містах країни.

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