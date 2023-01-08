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Свідчень нібито загибелі 600 українських військовиків через удар РФ по Краматорську немає - західні медіа
Очевидних свідчень того, що внаслідок російського удару по Краматорську нібито загинули понад 600 українських військовиків, як заявляють у Кремлі, немає. Про це повідомляють західні медіа, що працюють у тому районі.
Як пише Reuters із посиланням на очевидців, удар РФ призвів до руйнувань, але не знищив будинки, й також "не було очевидних ознак жертв".
CNN також повідомляє, що команда телеканалу "не помітила жодних ознак значних жертв у цьому районі. У Краматорську та його околицях, у тому числі в районі міського моргу, незвичайної активності немає". Також у відповідь на запит CNN, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що це "нонсенс".
В коментарі для агенції AP Череватий зазначив, що російські удари по Краматорську завдали шкоди лише цивільній інфраструктурі, додавши: "Збройні сили України не постраждали". Також, як пише агенція, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що пошкоджено дві школи та вісім житлових будинків.
У Москві удар по Краматорську назвали помстою за атаку ЗСУ по бараку із російськими солдатами в окупованій Макіївці. Тоді РФ визнали загибель 89 своїх солдатів, українська сторона назвала цифри близько 400 загиблих.
Медіа наголошують, що в умовах війни незалежно підтвердити точну кількість жертв внаслідок ударів ЗСУ та РФ неможливо.
У статті використано матеріали Reuters, AP
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Сенатор США Ангус Кінг розповів про візит до Києва і порівняв Путіна з Гітлером
Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Україну й відбудувати Радянський Союз, тож припинити підтримку США для України зараз було би "катастрофічним". Про це за результатами візиту до Києва, де він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, в ефірі CBS News розповів незалежний сенатор Ангус Кінг.
У відповідь на запитання про дискусії щодо можливого урізання витрат на оборону США, що потенційно могло б вплинути на підтримку України, сенатор заявив: "Я б просто попросив тих людей, які пускають такі чутки, почитати трохи історії. Загугліть Судети у 1938 році, Рейнланд у 1936 році, коли Гітлера можна було б зупинити. Коли його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей у всьому світі. Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відбудувати Радянський Союз. [...] І це місце, де його можна зупинити. Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, й допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це особистий інтерес".
Законодавець відзначив важливість допомоги Україні, зокрема, систем Partiot для захисту неба й відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, а БМП Bradley - для бойових дій на сході країни, що, як сказав Кінг, "фактично є окопною війною, це майже Перша світова війна".
Кінг був у Києві у день оголошення рекордного одноразового пакету військової допомоги Україні на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США. Ведуча запитала Кінга, чи це не вплине на власні запаси американської зброї. Сенатор відповів, що це рішення Пентагону, й відбувається відповідне поповнення запасів, а також частина техніки й зброї для Києва надходить й з інших країн.
У відповідь на запитання про підзвітність цієї допомоги Кінг пояснив: "Я присвятив багато часу в Києві питанню підзвітності і, по суті, сидів навпроти президента Зеленського, як і ми з вами. Я прямо запитав його, який статус підзвітності? Якщо буде скандал, це вб’є нашу здатність підтримувати вас. Він це розуміє. Пізніше ми мали зустрічі з багатьма їхніми посадовими особами оборони та рядовими особами, їхніми фінансовими людьми. Вони розвивають співпрацю з Deloitte, аудиторською фірмою. Вони працюють із програмним забезпеченням SAP. Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який відвідає [Україну], я думаю, наступного місяця. Мене дуже вразив рівень підзвітності. Тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються марно, я думаю, не витримує критики".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Кінг наголосив, що головним питанням, з яким він прибув до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні. "Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так", - заявив він.
А голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід, який був у Києві разом із Кінгом, повідомив, що бойові машини Bradley повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, - витиснути росіян з української території.
- Голос Америки
Британські політики закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні
Британські політики з різних партій закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні, повідомляє CNN.
У заяві, опублікованій на веб-сайті колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна в п’ятницю, пропонується «створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії», щоб доповнити розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (ICC) щодо злочинів війни Росії в Україні.
Пропозицію підтримали британські політики, зокрема лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та член парламенту Іейн Дункан Сміт, повідомляє британська газета The Observer, яка повідомила, що їм була передана копія заяви.
Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут і, ймовірно, «застосує своє вето в Раді Безпеки проти передачі», МКС залишився не в змозі «розслідувати злочини агресії проти України», йдеться в заяві.
Під час інтерв’ю на каналі CNN у четвер Браун сказав, що, маючи справу з президентом Росії Володимиром Путіним, коли той був на посаді, він вважає, що «єдине, що Путін розуміє, — це сила».
«Одна з наших сильних сторін — сказати, що це міжнародний злочин. І особливо злочин агресії», – додав Браун.
Політики Великої Британії заявили, що трибунал може мати форму, схожу на Нюрнберзький процес, що проходив між 1945 і 1946 роками.
«Спеціальний трибунал має бути створений на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії в Україні, якій допомагає Білорусь, та того, чи є вони злочином агресії», – йдеться в п’ятничній заяві британських політиків.
Автори заяви додають, що «окрім розслідування та висунення звинувачень президенту Путіну, трибунал може також притягнути до відповідальності членів Ради національної безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також політичних і військових лідерів цієї явно незаконної війни».
30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити «спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії».
Фон дер Ляєн висловила готовність ЄС «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду».
В матеріалі використані джерела SNN
Чим українські стартапи дивують учасників CES 2023 у Лас-Вегасі
У неділю у Лас-Вегасі завершується найбільша виставка споживчих технологій у світі Consumer Electronics Show (CES). Після двох років пандемії подія знову змогла зібрати близько 100 тисяч відвідувачів, що все ще на 40% менше, ніж у 2020.
Провідною темою цієї виставки є технології, які допомагають вирішувати найбільші виклики світу, зокрема, в галузі продовольчої, політичної та екологічної безпеки, прав людини, а також мобільність. Окремо значну увагу було приділено розробкам метавсесвіту — спільній цифровій реальності. Загалом із 3200 компаній-учасниць події майже половина приїхали з-за меж США, серед них - й українські розробки.
Цього року участі в українському павільйоні було відібрано 12 українських стартапів. Як повідомляє Українська асоціація венчурного та приватного капіталу UVCA, ними стали:
- Releaf PAPER & BAGS – виготовляє паперову упаковку з опалого листя.
- Rekava – виробляє біорозкладані продукти - чашки, горщики, свічки - із використаної кавової гущі.
- Melt Water Club – пропонує технічне рішення для отримання питної води преміум-класу завдяки інноваційній технології Freezing Process.
- OptySun filters – представляє технологію очищення та знезараження води в будь-яких умовах.
- i3 Engineering – надає комплексне рішення для "розумного будинку" та автоматизації бізнесу, яке складається з контролерів, програмного забезпечення та мобільного додатку.
- Nanit Robot – пропонує освітнє рішення у галузі робототехніки з інженерним ухилом і творчим навчальним процесом для дітей і дорослих.
- Corner – дозволяє організувати ремонт із попередньо спроектованою кухнею повністю онлайн.
- Knopka – надає медзакладам передову систему виклику медсестри для автоматизації догляду за пацієнтами на лікарняних ліжках.
- WheelKeep – пропонує невидиму систему безпеки для захисту велосипедів від крадіжок.
- Solar Plex – дозволяє модернізувати встановлені звичайні сонячні панелі (PV) на гібридні (PVT).
- Еfarm.pro – пропонує навігаційний польовий помічник для сільськогосподарських робіт, який дозволяє економити ресурси.
- G-Mak – виробляє інноваційний охоронний пристрій, оснащений технологічними рішеннями, які можуть фізично зупинити або дезорієнтувати зловмисника.
Через війну Росії в Україні на виставку не змогли прибути представники двох із них. Попри це, як пише Ukrainian Startup Fund, засновник Melt Water Club Андрій Осадчий розпочав пітчинг в режимі онлайн, відповідаючи на питання відвідувачів стенду з екрану ноутбуку.
Як пише Ukrainian Startup Fund, організація української делегації на CES 2023 стала можливою завдяки спільним зусиллям Українського фонду стартапів (USF), Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Western NIS Enterprise Fund, UVCA, GIST Net та Міністерство цифрової трансформації України.
- Голос Америки
У Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо розслідування військових злочинів в Україні
Міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні в березні, щоб підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) у розслідуванні ймовірних військових злочинів в Україні. Про це повідомляє Міністерство юстиції Великобританії.
Зустріч у Lancaster House проведуть віце-прем’єр-міністр Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшілгез-Зегеріус.
У британськолму мінюсті повідомляють, що ця зустріч буде спрямована «на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, що надається МКС, і координацію зусиль для забезпечення того, щоб він мав усе необхідне для проведення розслідувань і судового переслідування винних». Делегати заслухають прокурора МКС Каріма Хана.
«Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну, доки справедливість не буде задоволена», - заявив віце-прем’єр-міністр, лорд-канцлер і державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб.
«Майже через рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найсильнішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є», - додав він.
Під час зустрічі делегати мають визначити, як надавати подальшу допомогу Суду. Йдеться про практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні доказами звірств. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам дати свідчення, не завдаючи їм подальших страждань.
«Повідомлення та зображення незаконного та неспровокованого збройного нападу Росії на Україну жахливі. Для нас абсолютно ясно: ці злочини не можуть залишитися безкарними», - заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.
Він додав, що учасники зустрічі продовжуватиме муть координувати свої дії, щоб забезпечити надання підтримки ICC та українській владі.
Минулого року Велика Британія запропонувала індивідуальний пакет підтримки МКС, який включав додаткове фінансування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів і спеціальну допомогу поліції.
Як зазначає мінюст Великобританії, уряд також продовжує підтримувати внутрішні розслідування в Україні. Разом зі США та ЄС Велика Британія створила Консультативну групу з питань жорстоких злочинів для підтримки розслідувань і профінансувала навчальну програму для українських суддів. У ній вже беруть участь 30 суддів, і подібна навчальна програма для прокурорів в Україні під керівництвом Королівської прокуратури має розпочатися пізніше цього року.
Як повідомляв Голос Америки, днями в інтерв'ю агенції AP Карім Хан заявив, що «Україна є місцем злочину».
«Ці злочини не є діями окремих підрозділів; скоріше, вони є частиною глибоко тривожної моделі зловживань, яка відповідає тому, що ми бачили під час попередніх військових дій Росії — у Чечні, Сирії та Грузії», — сказала Бет Ван Шаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, виступаючи раніше в МКС.
В матеріалі використані джерела Міністерства юстиції Великобританії
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