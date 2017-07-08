Чому варто подорожувати Україною - розповів режисер-мандрівник із Нью-Йорка

Артур Вей, режисер-мандрівник із Брукліна у Нью-Йорку, провів 45 днів подорожуючи Україною. Своє бачення країни він передав у колоритному відео та публікації в блозі під назвою «12 причин, чому я безумовно залишуся на довше в Україні».

Два роки тому Вей продав усе в обмін на свою першу камеру. З тих пір він живе, за його ж словами, «з рюкзака», створюючи короткі відеоролики в усьому світі.

Коли канадська туристична агенція запропонувала йому безкоштовну поїздку в Україну в обмін на розповідь про свої враження у блозі, Вей, який ніколи не був у Східній Європі, без вагань погодився, тільки не чекав чогось особливого від мандрівки.

На запитання «Голосу Америки», що його найбільше здивувало в Україні, режисер відповідає: «Все, - і пояснює: - У мене було нуль очікувань. Люди їдуть до Парижа з великими очікуваннями. Люди приїжджають в Україну без жодних і в кінцевому результаті приходять в екстаз. Ось звідки справжня радість від подорожей - від здивування, принаймні для мене».

За словами режисера, він нічого не знав про Україну, крім кількох речей, які бачив у новинах. «Я ніколи не думав про Україну, - говорить Вей. - Це ганьба, тому що це найбільша країна в Європі, і вона прекрасна».

Саме цю ідею Вей промотує через своє відео, яке в мережі Facebook переглянуло вже 30 тисяч людей і яке викликало дуже позитивну реакцію в глядачів: «Кожного разу, коли ми чуємо про Україну, - це щось погане в новинах. Але це якраз чому кожний мандрівник, якого я зустрів тут, є здивованим». У відеоролику є панорамні кадри, зняті з допомогою дрона, і чуттєві, колоритні епізоди, що передають атмосферу в українських селах і містах.

За 45 днів, які Вей провів в Україні, він встиг відвідати Київ, Львів, Карпати, Буковель, Чернівці, Чорнобиль і деякі малі міста.

«Ми танцювали і розважалися в цьому маленькому містечку з 800 людей у Карпатах, – згадує мандрівник. – Вони нам давали надто багато алкоголю, тому найкращі спогади – це насправді те, що я ледве пам'ятаю. (Якщо ви подивитеся всі мої відеоролики, то побачите, що мені дуже подобається розслаблятися з місцевими мешканцями у всьому світі та веселитися з ними.) Вони були просто божевільні. Вони показали нам так багато своїх танців, музики та культури».

«Голос Америки» поцікавився в Артура Вея, як, на його думку, українці можуть зробити імідж своєї країни більш привабливим для туристів, на що він відповів:

«Чудове запитання. Я знаю, що в них є багато речей, які вимагають уваги, як, наприклад, конфлікт на сході країни, але Україна - прихована перлина. Українцям потрібно більше блогерів, кінематографістів, впливових особистостей, щоб показати свою країну. Подивіться на Філіппіни.

Україні потрібно вкладати гроші, щоб поширювати інформацію. Я зробив моє відео чисто з любові, фотоесе було реальним результатом моєї подорожі, який я міг презентувати моїм клієнтам. Мені не заплатили за це відео, але я б сказав, що дійсно варто наймати людей, щоб популяризувати свою країну. Прибуток від інвестицій буде величезним для економіки.

Те саме стосується Чорнобиля: це одне з найкрутіших місць, де я коли-небудь бував, і про нього ніхто не знає, - зауважує Вей і додає: - Якщо хтось хоче найняти мене, щоб я зробив відео про Чорнобиль, я готовий це зробити».

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