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ISW: Кремль не має справжніх "червоних ліній" щодо західної зброї в Україні. Залякування - лише пропагандистський прийом
Західні військові експерти кажуть, що Кремль лише лякає Захід екскалацією, намагаючись зупинити постачання всієї зброї в Україну, а не якихось конкретних типів. Аналітики стверджують, що Росія не має справжніх «червоних ліній» щодо конкретної зброї, яку західні союзники посилають в Україну, вона лише використовує поставки збої як привід для інформаційних кампаній.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні пишуть, що майже повне мовчання офіційної Росії та російських військових блогерів у відповідь на новий західний пакет допомоги, що включає наступальну зброю, свідчить про те, що так звані «червоні лінії» Кремля є більше пропагандистською операцією, ніж справжнім занепокоєнням з приводу ефекту конкретних видів зброї на полі бою.
«Російські офіційні особи та військові блогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні на суму понад 3,75 мільярда доларів США, що є помітною зміною реакції Кремля на нещодавнє надання Україні оборонних ракет Patriot», – мовиться у твіті організації.
Бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети «земля-повітря» та боєприпаси, які Київ може викорстати для контрнаступу на своїй території, не турбують Москву так сильно, як наприклад, системи Patriot, які як кажуть фахівці ISW, мають суто оборонне призначення.
Американські експерти вважають, що Кремль турбують його інформаційні операції та вплив, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, а зовсім не те, що Київ може використати західні системи зброї для «можливих наступальних дій України проти самої Російської Федерації».
Це тому, що «російські офіційні особи та мілблогери діють вибірково», і обирають ті теми, які потрібні, щоб «зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію», наголошують аналітики у своєму свіжому звіті.
Тому розмови про «червоні лінії» щодо видів зброї, які Україна може використати на території Росії, і які призведуть до ескалації конфлікту, експерти вважають не більше, ніж пропагандистським прийомом проти західних партнерів, щоб вони припинили підтримку України.
«Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації», – вважають експерти ISW.
Військові аналітики радять враховувати ці спостереження під час обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, далекобійних систем та інших можливостей.
Реагуючи на поставки збої в Україну в минулому, російські офіційні особи поперерджали, що вони можуть призвести до «неконтрольованої ескалації».
Побоюваннями «ескалації» європейські партнери США пояснювали своє небажання постачати в Україну, зокрема, танки західного виробництва.
У Білому домі також визнавали, що «чітко заявили Україні про свою стурбованість щодо будь-якої ескалації війни з Росією» після імовірних ударів українських безпілотників по двох авіабазах у глибині Росії.
Разом з тим, як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня речник Білого дому з національної безпеки зазначив, що США «поважають український суверенітет, включаючи рішення про те, як Київ використовує зброю, надану Вашингтоном».
«Ми були послідовними у своїх занепокоєннях щодо ескалації. Ми не заохочували їх до цього», — сказав Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.
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- Голос Америки
Пентагон: навчання українців із користуванням машинами Bradley почнеться цього місяця
Наприкінці січня Пентагон проведе навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема, до роботи з броньованими машинами піхоти Bradley. Навчання для півтисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця, повідомила високопосадовиця Міністерства оборони США.
Під час брифінгу 6 січня заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що США планують «запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця».
«Ми зможемо допомогти українцям скористатися цією можливістю, – сказала Купер.
За її словами, розгортання програми підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.
«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.
Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів, до якого увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується послати в Україну танки Abrams, вона відповіла, що США «абсолютно згодні, що Україні потрібні танки». Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10 відповідно.
Щодо Abrams, як повідомляв «Голос Америки», в Пентагоні вважають, що ці машини є «досить складні в обслуговуванні», і що наразі потребам України більше відповідає інша техніка.
Численні військові експерти закликають адміністрацію Джо Байдена наіслати Україні наступальну зброю, щоб вона змогла швидше звільнити свою територію від російської окупації.
Зокрема, американський генерал у відставці, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес вважає, що потрібне довгострокове планування щодо майбутніх поставок, і навіть, якщо політичне рішення про американські танки Abrams ще не було ухвалено, потрібно почати готувати українських військових до роботи з ними вже зараз, щоб не гаяти час на підготовку пізніше.
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Вперше за довгі десятиріччя в Києво-Печерську лавру повертається Українська церква. Відео
Вперше за довгі десятиріччя в Києво-Печерську лавру повертається Українська церква. Сьогодні Анна Чернікова стала свідком першої служби в Успенському соборі – головному соборі лаври, предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
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Радник Байдена з нацбезпеки Салліван обговорив з європейськими союзниками збільшення допомоги Україні та протистояння Росії
Питання агресії Росії в Україні обговорили радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та заступник міністра закордонних справ Данії Жан-Чарльз Еллерман-Кінгомбе.
У повідомленні Білого дому мовиться, що сторони засудили російську агресію та підтвердили готовність продовжувати надавати Україні допомогу.
Салліван обговорив із данським колегою підготовку до саміту НАТО, що має відбутися пізніше цього року у Вільнюсі.
“Вони підтвердили свій намір продовжувати спільну роботу над вирішенням питань енергетичної безпеки, підкреслюючи переваги переходу на чисту енергію. Вони також дійшли згоди щодо важливості координації спільних економічних пріоритетів, як то безперебійні ланцюги поставок і важливі мінерали” - повідомляє Білий дім.
Тим часом видання La Repubblica у статті за 7 січня повідомило, що радник Президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван по телефону попросив дипломатичного радника прем'єр-міністерки Італії якомога швидше надати Україні системи протиповітряної оборони.
Газета із посиланням на неназване джерело у Вашингтоні пише, що йдеться про системи італійсько-французького виробництва SAMP/T.
У повідомленні Білого дому йдеться, що радник з національної безпеки Джейк Салліван та дипломатичний радник премєр-міністерки Італії Франческо Тало під час телефонної розмови 5 січня "підтвердили свою готовність надавати Україні допомогу, включаючи підтримку енергетичної стійкості України, а також військове обладнання, необхідне для захисту суверенітету та демократії України".
Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський мав розмову із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні. Після розмови Зеленський анонсував, що Італія розглядає надання Україні систем ППО.
Черговий саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. Як раніше заявляв генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, “зустріч у Вільнюсі надасть главам держав та урядів країн НАТО можливість узгодити подальші кроки щодо зміцнення нашого стримування та оборони й розглянути питання про значне збільшення витрат на оборону, а також продовжити нашу підтримку України".
Міністр оборони Резніков назвав цифри вбитих, поранених і депортованих дітей на війні в Україні
Принаймні 453 дитини загинули і 877 дітей отримали поранення з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і реальні цифри значно вищі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у низці твітер-повідомлень у п'ятницю, 6 січня.
“Росія здійснює воєнні злочини і не має наміру зупинятись”, - пише міністр оборони і перелічує дії російських військ в Україні, що підпадають під визначення “воєнних злочинів”. Зокрема, міністр перелічує обстріли лікарень, мінування тіл загиблих солдатів або дитячих іграшок, масові поховання, насильницька депортація дітей. Свої повідомлення Олексій Резніков закінчує хештегом “трибунал для Росії”.
“Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей. 4-та Женевська Конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родин. Однак мета "русского міра" інакша - вбити мільйони українців, а їхніх дітей зробити росіянами”, - написав міністр оборони Резніков.
У грудні агенція ЮНІСЕФ повідомила, що в Україні майже сім мільйонів дітей не мають постійного доступу до електроенергії, опалення та води в час, коли країна переживає сильні морози. Крім того, через брак електрики та високий ризик загрози життю багато дітей в Україні не можуть продовжувати навчання в режимі онлайн, що є єдиним для багатьох з них доступом до освіти.
“ЮНІСЕФ потребує 1,1 мільярда доларів США для задоволення негайних і довгострокових потреб 9,4 мільйонів людей, з них 4 мільйони дітей, які залишаються глибоко постраждалими від війни в Україні. Фінансування дозволить ЮНІСЕФ надавати, підтримувати та розширювати критично важливі послуги в галузі охорони здоров’я, харчування, захисту дітей, гендерного насильства, соціального захисту разом із зусиллями уряду щодо допомоги та відновлення”, - йдеться у звіті організації ООН, мета якої - підтримувати потребуючих дітей в усьому світі.
У четвер, 5 січня, очільниця Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер повідомила, що її відомство забезпечило всі школи міста Чернігів генераторами.
“США доставили у Чернігів достатньо генераторів для живлення всіх державних шкіл міста, дозволяючи 13 000 дітей відвідувати добре освітлені та опалювані школи, попри те, що Путін продовжує свої жорстокі напади”, - написала у Твітері Саманта Пауер.
Як повідомляв "Голос Америки", у грудні президент США Джо Байден заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) направить Україні гуманітарну допомогу, щоб українці могли пережити зиму, коли їхню критичну інфраструктуру продовжує обстрілювати Росія.
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