ISW: Кремль не має справжніх "червоних ліній" щодо західної зброї в Україні. Залякування - лише пропагандистський прийом 

Західні військові експерти кажуть, що Кремль лише лякає Захід екскалацією, намагаючись зупинити постачання всієї зброї в Україну, а не якихось конкретних типів. Аналітики стверджують, що Росія не має справжніх «червоних ліній» щодо конкретної зброї, яку західні союзники посилають в Україну, вона лише використовує поставки збої як привід для інформаційних кампаній.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні пишуть, що майже повне мовчання офіційної Росії та російських військових блогерів у відповідь на новий західний пакет допомоги, що включає наступальну зброю, свідчить про те, що так звані «червоні лінії» Кремля є більше пропагандистською операцією, ніж справжнім занепокоєнням з приводу ефекту конкретних видів зброї на полі бою.

«Російські офіційні особи та військові блогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні на суму понад 3,75 мільярда доларів США, що є помітною зміною реакції Кремля на нещодавнє надання Україні оборонних ракет Patriot», – мовиться у твіті організації.

Бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети «земля-повітря» та боєприпаси, які Київ може викорстати для контрнаступу на своїй території, не турбують Москву так сильно, як наприклад, системи Patriot, які як кажуть фахівці ISW, мають суто оборонне призначення.

Американські експерти вважають, що Кремль турбують його інформаційні операції та вплив, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, а зовсім не те, що Київ може використати західні системи зброї для «можливих наступальних дій України проти самої Російської Федерації».

Це тому, що «російські офіційні особи та мілблогери діють вибірково», і обирають ті теми, які потрібні, щоб «зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію», наголошують аналітики у своєму свіжому звіті.

Тому розмови про «червоні лінії» щодо видів зброї, які Україна може використати на території Росії, і які призведуть до ескалації конфлікту, експерти вважають не більше, ніж пропагандистським прийомом проти західних партнерів, щоб вони припинили підтримку України.

«Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації», – вважають експерти ISW.

Військові аналітики радять враховувати ці спостереження під час обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, далекобійних систем та інших можливостей.

Реагуючи на поставки збої в Україну в минулому, російські офіційні особи поперерджали, що вони можуть призвести до «неконтрольованої ескалації».

Побоюваннями «ескалації» європейські партнери США пояснювали своє небажання постачати в Україну, зокрема, танки західного виробництва.

У Білому домі також визнавали, що «чітко заявили Україні про свою стурбованість щодо будь-якої ескалації війни з Росією» після імовірних ударів українських безпілотників по двох авіабазах у глибині Росії.

Разом з тим, як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня речник Білого дому з національної безпеки зазначив, що США «поважають український суверенітет, включаючи рішення про те, як Київ використовує зброю, надану Вашингтоном».

«Ми були послідовними у своїх занепокоєннях щодо ескалації. Ми не заохочували їх до цього», — сказав Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.