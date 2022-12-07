Ескалація війни за межами України - "не добре" для України та інтересів США, та Вашингтон поважає рішення Києва - Кірбі

Ескалація російської війни поза межами України - "це не лише не добре для українського народу, а й однозначно не добре" для національних безпекових інтересів США, утім Вашингтон поважає суверенітет України та рішення Києва. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі.

"Ми точно ані заохочували, ані сприяли ударам України по Росії. Наша увага була - і залишається - на забезпеченні того, щоб у них були необхідні можливості, ресурси, необхідні для захисту, - сказав Кірбі. - Усе, що ми надаємо, справді розроблено з урахуванням цього".

"Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення. І вся ідея, весь принцип цієї війни полягає в суверенітеті, і, на відміну від росіян, ми поважаємо український суверенітет. Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують [...] - це рішення України, і ми це поважаємо", – сказав він.

Кірбі додав: "У нас однозначно були розмови з [Києвом] про відповідальність за системи озброєння. Безумовно, ми чітко висловили свою стурбованість щодо ескалації. Але, зрештою, це рішення українців".

Також під час розмови із журналістами Кірбі повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Іран уже передав Росії балістичні ракети для використання проти України, і що президент Росії Володимир Путін "має проблеми із поповненням боєприпасів спеціального наведення".

Як повідомляв Голос Америки, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив: "Ми ані заохочували, ані сприяли ударам українців в середині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії проти їхньої країни, і ми разом з багатьма партнерами у світі твердо налаштовані зробити так, щоб вони мали в руках спорядження, потрібне їм для самооборони, щоб боронити свою територію, щоб захищати свою свободу".

Американський міністр оборони Ллойд Остін відкинув припущення, що США можуть перешкоджати українським намаганням розробляти власну зброю далекого радіусу дії.

5 і 6 грудня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснюють атаками українських безпілотників. У Міноборони України вибухи офіційно не коментують.

"Удари сигналізують нове бажання Києва перенести бойові дії на бази в серці Росії, піднімаючи ставки у війні, і демонструють покращену спроможність атакувати на відстанях", – написала про ці атаки газета The New York Times. А в інтерв’ю Радіо Свобода Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, сказав, що удари, зокрема, по аеропорту Енгельс "є надзвичайною подією в історії Росії".

Днями видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, радіус дії яких становить близько 300 кілометрів. Адміністрація Джо Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою, написало видання.