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Ескалація війни за межами України - "не добре" для України та інтересів США, та Вашингтон поважає рішення Києва - Кірбі
Ескалація російської війни поза межами України - "це не лише не добре для українського народу, а й однозначно не добре" для національних безпекових інтересів США, утім Вашингтон поважає суверенітет України та рішення Києва. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі.
"Ми точно ані заохочували, ані сприяли ударам України по Росії. Наша увага була - і залишається - на забезпеченні того, щоб у них були необхідні можливості, ресурси, необхідні для захисту, - сказав Кірбі. - Усе, що ми надаємо, справді розроблено з урахуванням цього".
"Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захиститися. Ми, звичайно, надаємо їм ресурси та матеріальну зброю, щоб захистити себе. Але вони самі ухвалюють рішення. І вся ідея, весь принцип цієї війни полягає в суверенітеті, і, на відміну від росіян, ми поважаємо український суверенітет. Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, і те, де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують [...] - це рішення України, і ми це поважаємо", – сказав він.
Кірбі додав: "У нас однозначно були розмови з [Києвом] про відповідальність за системи озброєння. Безумовно, ми чітко висловили свою стурбованість щодо ескалації. Але, зрештою, це рішення українців".
Також під час розмови із журналістами Кірбі повідомив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Іран уже передав Росії балістичні ракети для використання проти України, і що президент Росії Володимир Путін "має проблеми із поповненням боєприпасів спеціального наведення".
Як повідомляв Голос Америки, напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив: "Ми ані заохочували, ані сприяли ударам українців в середині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах триваючої російської агресії проти їхньої країни, і ми разом з багатьма партнерами у світі твердо налаштовані зробити так, щоб вони мали в руках спорядження, потрібне їм для самооборони, щоб боронити свою територію, щоб захищати свою свободу".
Американський міністр оборони Ллойд Остін відкинув припущення, що США можуть перешкоджати українським намаганням розробляти власну зброю далекого радіусу дії.
5 і 6 грудня стало відомо про пожежі на аеродромах у російських Саратовській, Рязанській областях та Курську. У Кремлі це пояснюють атаками українських безпілотників. У Міноборони України вибухи офіційно не коментують.
"Удари сигналізують нове бажання Києва перенести бойові дії на бази в серці Росії, піднімаючи ставки у війні, і демонструють покращену спроможність атакувати на відстанях", – написала про ці атаки газета The New York Times. А в інтерв’ю Радіо Свобода Михайло Самусь, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, сказав, що удари, зокрема, по аеропорту Енгельс "є надзвичайною подією в історії Росії".
Днями видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, радіус дії яких становить близько 300 кілометрів. Адміністрація Джо Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою, написало видання.
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- Голос Америки
Російські війська окопуються під Білгородом. Частина росіян справді вірить у можливість українського нападу - британська розвідка
Росія готується до оборони своїх кордонів від українського наступу, про це повідомляє британська оборонна розвідка. У звіті Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у Білгородській області Росії, яка є прикордонною з Україною, почали копати окопи, а також «нові конструкції, ймовірно, більш складні системи, призначені для відбиття механізованого нападу».
Британські експерти додають, що 6 грудня 2022 року Білгородський губернатор оголосив про створення місцевих «загонів самооборони» для оборони від українського нападу.
Британська оборонна розвідка припускає, що цими діями російська влада намагається розпалити патріотичні почуття, але не виключає, що деякі російські керівники справді вірять у хибну, як наголошують експерти, можливість вторгнення українських військ на суверенну територію Росії.
Британські розвідники підсумовують, що «дефіцит стратегічної оцінки» є структурною проблемою російської влади, як демонструє початкове рішення Росії вторгнутися в Україну.
Британські експерти вважають, що в Росії може існувати неупереджений офіційний аналіз, але на політичні рішення впливає «схильність до групового мислення та політично доцільних висновків».
Дослідники з вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) погоджуються з висновками британських колег і додають, що, ймовірно, повідомленнями про підготовку до українського наступу в Росії готують ґрунт для майбутніх хвиль мобілізації.
Вашингтонські дослідники зауважують, що московські чиновники навіть розклеїли по місту рекламу "спецоперації", яку раніше аналітики бачили лише у віддалених районах влітку 2022 року під час кампаній з вербування волонтерів.
Однак плакатів виявилось недостатньо, щоб переконати російське населення записуватися у добровольці, як показала кампанія набору волонтерів протягом літа.
Як вважають дослідники ISW, Кремль стоїть перед складним завданням щодо контролю над російським інформаційним простором. З одного боку, йому потрібно оголошувати мобілізацію, а з іншого боку, її підриває критика спільноти військових блогерів.
Зокрема, засуджений нідерландським судом за збиття Малайзійського боїнга МН-17 Ігор Гіркін пише, що виходячи з його досвіду на передовій, російські війська страждають від «кризи стратегічного планування». Він пояснює це тим, що війська діють на полі бою за інерцією, і не мають ширшої стратегічної мети.
Говорячи про можливість другої хвилі мобілізації, експерти ISW вважають, що навіть якщо Путін офіційно оголосить війну Україні і проведе загальну мобілізацію, це не вирішить внутрішніх російських проблем на фронті.
Як пояснюють експерти, міністерство оборони Росії може одночасно навчати лише близько 130 000 призовників протягом двох років у мирний час. Після оголошення часткової мобілізації російське міністерство оборони доклало великих зусиль, щоб підготувати більшу кількість новобранців, але на це Кремлю знадобилося майже три місяці. Перші ж хвилі моблізіованих кидали на передову без підготовки та достатнього спорядження.
На думку експертів, «фальшиве оголошення Кремля про закінчення призову за мобілізацією 28 жовтня» є показником того, що Міноборони Росії визнає, що йому бракує можливостей проводити мобілізацію та тренування одночасно. Це відбувається, на думку аналітиків, тому що у Кремля відсутнє довгострокове стратегічне планування.
Блінкен: «Ми ані заохочували, ані сприяли ударам українців всередині Росії». Відео
«Ми ані заохочували, ані сприяли ударам українців всередині Росії, але важливо розуміти, що українці щодня живуть в умовах російської агресії проти їхньої країни», - заявив Держсекретар США, Ентоні Блінкен.
- Голос Америки
Президент Зеленський та дух України стали "Людиною року" за версією журналу Time
Американський журнал Time назвав президента України Володимира Зеленського та дух України людиною 2022-го року. Про це йдеться у статті, що вийшла у середу, 7 грудня.
В окремому матеріалі журнал відзначає людей, які уособлюють дух України.
«Незалежно від того, чи битва за Україну сповнює надією чи страхом, Володимир Зеленський зарядив світ так, як ми не бачили десятиліттями», — пояснив свій вибір у середу Едвард Фелсенталь, головний редактор TIME.
«Через кілька тижнів після того, як російські бомби почали падати 24 лютого, його рішення не тікати з Києва, а залишитися і згуртувати підтримку, стало доленосним. Від свого першого 40-секундного допису в Instagram 25 лютого, який показав, що Кабмін України і громадянське суспільство були непорушними та на своїх місцях, до щоденних промов, які дистанційно виголошувалися в парламентах, Світовому банку та церемонії вручення премії Греммі, Президент України був скрізь», — додав Фелсенталь.
Раніше, 5 грудня, британське видання Financial Times також обрало президента Зеленського людиною року за власною версією.
На думку редакції Financial Times, президент України «став втіленням хоробрості та стійкості українського народу».
Видання також відзначило мужність української нації.
«Зеленський також став втіленням мужності та стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією. Саме з цих причин Financial Times обрала Зеленського людиною року», - йдеться у матеріалі.
В матеріалі використані джерела Time
Росія намагається заморозити бойові дії, щоб підготуватися до нового наступу навесні – Столтенберґ
Наразі немає умов для мирного врегулювання війни Росії проти України – про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у інтерв’ю виданню Financial Times, оприлюдненому 7 грудня.
«Росія не показала жодних ознак зацікавленості в переговорах, які поважали б суверенітет і територіальну цілісність України», – сказав він, спілкуючись із журналістами на організованій FT події Global Boardroom у середу.
Очільник Альянсу нагадав, що саме Україна має вирішувати, коли варто починати переговори. Водночас він застеріг, що Москва намагається домогтися «перерви» у боях, аби підготуватися до нової атаки.
«Зараз ми бачимо, що Росія насправді намагається ніби як заморозити цю війну, принаймні на короткий період часу, щоб мати змогу перегрупуватися, відремонтувати техніку й відновити сили і спробувати здійснити більший наступ навесні», – сказав генеральний секретар.
Відтак він повторив свій заклик до західних партнерів продовжувати підтримувати Україну, додавши, що зараз українська армія має ініціативу.
«Парадокс у тому, що більше ми хочемо мирного, дипломатичного рішення, яке забезпечить перемогу України, то більш терміново ми маємо надавати Україні військову підтримку», – міркує Столтенберґ.
Про те, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною, заявив 3 грудня в інтерв’ю телеканалу TF1 президент Франції Емманюель Макрон. На його думку, це питання могло б обговорюватися в контексті нової архітектури безпеки в Європі після завершення війни.
Напередодні голова владної фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував вимоги до Росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів. Серед них: деокупація української території, виплата репарацій, покарання воєнних злочинців і відмова від ядерної зброї.
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