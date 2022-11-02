Росія не може заважати тому, щоб годувати весь світ - посолка США в ООН про зернову угоду

Представниця США в ООН заявила, що Росія не повинна перешкоджати світовому експорту продовольства. Так Лінда Томас-Грінфілд відреагувала на повідомлення, що Москва повернеться до виконання зернової угоди, укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно.

"Вони не можуть стати на заваді тому, щоб нагодувати весь світ", – заявила Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN. Вона додала, що була "рада" почути про повернення Росії до угоди і що Москву явно "переконали", що вона повинна відновити участь.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також привітав у середу відновлення участі Росії в українській Чорноморській зерновій угоді. За словами речника очільника ООН, він продовжує наполягати на продовженні чинності угоди договору, термін дії якого може закінчитися 19 листопада.

"Генеральний секретар продовжує співпрацю з усіма учасниками щодо оновлення та повної реалізації ініціативи, і він також залишається відданим усуненню перешкод, що залишилися на шляху експорту російського продовольства та добрив", – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що твердість позиції Заходу принесла свої плоди. "Який урок із зернової «османської дипломатії» варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", – написав він у твіттері.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також заявила, що те, що сталося, наочно демонструє, на що здатна міжнародна спільнота, "якщо не йде на поводу у Москви, коли та займається шантажем".

Як вдалося "переконати" Росію?

Про те, що Росія повертається до зернової угоди, оголосив президент Росії Володимир Путін після того, як у суботу він заявив, що його країна припиняє участь в угоді про вивезення українського зерна, досягнутої за посередництва Туреччини та ООН.

При цьому, за словами Путіна, Росія залишає за собою право вийти з неї у разі "порушення Україною своїх зобов'язань", сказав президент. Як сказав Путін, Україна гарантувала, "що гуманітарні коридори не будуть використовуватися для військових цілей", тому Росія відновлює участь в угоді.

Москва оголосила про вихід з "зернової угоди" після того, як протягом вихідних звинуватила Україну в нападі на російський чорноморський флот.

У середу Путін говорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також відбулись консультації між міністрами оборони країн.

У заяві міністерство оборони Росії заявило, що за допомогою ООН і Туреччини, яка є членом НАТО, воно отримало достатні письмові гарантії від України про те, що Київ не використовуватиме безпечний судноплавний коридор або визначені нею українські порти для ударів по Росії.

Путін пояснив, що Туреччина виступила посередником "у проясненні цієї ситуації". Глава Кремля також додав, що навіть якщо Росія ще раз вирішить вийти зі зернової угоди, вона не перешкоджатиме кораблям, які будуть вивозити українське зерно до Туреччини.

Ще до офіційної заяви з Москви турецький лідер повідомив, що розбіжності з Росією вдалося врегулювати. За його словами, це сталося в результаті телефонної розмови між міністром оборони Туреччини та його російським колегою Сергієм Шойгу.

Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору", виступаючи у турецькому парламенті.

"Після телефонної розмови, яку ми провели вчора з Путіним, міністр оборони Росії пан Шойгу зателефонував нашому міністру національної оборони Хулусі Акару і сказав, що постачання зерна буде продовжуватися згідно з раніше прийнятими домовленостями з 12:00 сьогодні", – сказав Ердоган.

За офіційною статистикою, внаслідок російської агресії Україна досі зуміла експортувати лише половину від минулорічного обсягу. Також українське міністерство сільського господарства повідомило, що фермери цього року посадять на 20% озимої пшениці, ніж минулого рооку.

Незважаючи на оголошення Росією, що вона виходить з угоди, вивіз зерна і не припинявся. Вантажні судна продовжували виходити з українських портів до Стабмула, де їх перевіряли турецькі експерти та міжнародні спостерігачі ООН перед тим, як вони відправлялися до місця призначення.

Пізно ввечері у вівторок координатор Чорноморської зернової ініціативи від ООН Амір Абдулла заявив, що експорт пшениці з України припиниться на один день – в середу, і має відновитись у четвер.

Угода, що у липні розблокувала експорт зерна та добрив із портів України, розрахована на 120 днів, вона може бути автоматично продовжена, якщо жодна із сторін не заперечуватиме.

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