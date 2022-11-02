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Росія не може заважати тому, щоб годувати весь світ - посолка США в ООН про зернову угоду
Представниця США в ООН заявила, що Росія не повинна перешкоджати світовому експорту продовольства. Так Лінда Томас-Грінфілд відреагувала на повідомлення, що Москва повернеться до виконання зернової угоди, укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє Україні експортувати зерно.
"Вони не можуть стати на заваді тому, щоб нагодувати весь світ", – заявила Томас-Грінфілд в інтерв'ю CNN. Вона додала, що була "рада" почути про повернення Росії до угоди і що Москву явно "переконали", що вона повинна відновити участь.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також привітав у середу відновлення участі Росії в українській Чорноморській зерновій угоді. За словами речника очільника ООН, він продовжує наполягати на продовженні чинності угоди договору, термін дії якого може закінчитися 19 листопада.
"Генеральний секретар продовжує співпрацю з усіма учасниками щодо оновлення та повної реалізації ініціативи, і він також залишається відданим усуненню перешкод, що залишилися на шляху експорту російського продовольства та добрив", – заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що твердість позиції Заходу принесла свої плоди. "Який урок із зернової «османської дипломатії» варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до «вмиротворення» агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", – написав він у твіттері.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також заявила, що те, що сталося, наочно демонструє, на що здатна міжнародна спільнота, "якщо не йде на поводу у Москви, коли та займається шантажем".
Як вдалося "переконати" Росію?
Про те, що Росія повертається до зернової угоди, оголосив президент Росії Володимир Путін після того, як у суботу він заявив, що його країна припиняє участь в угоді про вивезення українського зерна, досягнутої за посередництва Туреччини та ООН.
При цьому, за словами Путіна, Росія залишає за собою право вийти з неї у разі "порушення Україною своїх зобов'язань", сказав президент. Як сказав Путін, Україна гарантувала, "що гуманітарні коридори не будуть використовуватися для військових цілей", тому Росія відновлює участь в угоді.
Москва оголосила про вихід з "зернової угоди" після того, як протягом вихідних звинуватила Україну в нападі на російський чорноморський флот.
У середу Путін говорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також відбулись консультації між міністрами оборони країн.
У заяві міністерство оборони Росії заявило, що за допомогою ООН і Туреччини, яка є членом НАТО, воно отримало достатні письмові гарантії від України про те, що Київ не використовуватиме безпечний судноплавний коридор або визначені нею українські порти для ударів по Росії.
Путін пояснив, що Туреччина виступила посередником "у проясненні цієї ситуації". Глава Кремля також додав, що навіть якщо Росія ще раз вирішить вийти зі зернової угоди, вона не перешкоджатиме кораблям, які будуть вивозити українське зерно до Туреччини.
Ще до офіційної заяви з Москви турецький лідер повідомив, що розбіжності з Росією вдалося врегулювати. За його словами, це сталося в результаті телефонної розмови між міністром оборони Туреччини та його російським колегою Сергієм Шойгу.
Ердоган повідомив про поновлення роботи "зернового коридору", виступаючи у турецькому парламенті.
"Після телефонної розмови, яку ми провели вчора з Путіним, міністр оборони Росії пан Шойгу зателефонував нашому міністру національної оборони Хулусі Акару і сказав, що постачання зерна буде продовжуватися згідно з раніше прийнятими домовленостями з 12:00 сьогодні", – сказав Ердоган.
За офіційною статистикою, внаслідок російської агресії Україна досі зуміла експортувати лише половину від минулорічного обсягу. Також українське міністерство сільського господарства повідомило, що фермери цього року посадять на 20% озимої пшениці, ніж минулого рооку.
Незважаючи на оголошення Росією, що вона виходить з угоди, вивіз зерна і не припинявся. Вантажні судна продовжували виходити з українських портів до Стабмула, де їх перевіряли турецькі експерти та міжнародні спостерігачі ООН перед тим, як вони відправлялися до місця призначення.
Пізно ввечері у вівторок координатор Чорноморської зернової ініціативи від ООН Амір Абдулла заявив, що експорт пшениці з України припиниться на один день – в середу, і має відновитись у четвер.
Угода, що у липні розблокувала експорт зерна та добрив із портів України, розрахована на 120 днів, вона може бути автоматично продовжена, якщо жодна із сторін не заперечуватиме.
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Байден виступить з промовою про загрози для демократії США. Оновлено
Президент США Джо Байден виступить з промовою у межах політичної події Національного демократичного комітету у Вашингтоні неподалік Капітолію 2 листопада, повідомили представники Білого дому Аніта Данн та Джен О'Меллі-Ділон під час конференції агенції Axios в середу.
Промову, присвячену загрозам для демократії, Байден виголосить лише за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США, на яких вирішиться те, яка партія отримає більшість в американському парламенті.
Президент говоритиме про тих, хто "намагається зашкодити довірі голосуванню та демократії, а також про те, що означають для нашої демократії вибори наступного тижня", - наводять ЗМІ заяву Комітету Демократичної партії, яка організовує промову.
"Гадаю, можна очікувати почути від нього цього вечора те, що він повторює попередні декілька місяців - зараз багато що залежить в плані демократії, і всі мають відіграти в цьому роль", - сказала О'Меллі.
Промова відбудеться лише через кілька днів після нападу на Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. 28 жовтня нападник увірвався до будинку і вдарив Пола Пелосі молотком по голові. 82-річному Полу терміново зробили операцію у зв'язку із травмою черепа та правої руки, лікарі чекають на його повне одужання. Нападнику висунуто звинувачення у замаху на вбивство та інших тяжких злочинах.
Практично всі американці виступають проти політичного насильства, сказала Данн, і додала, що те, що відбулось із чоловіком спікерки є "жахливим".
Рейтинг схвалення президента США Джо Байдена хоч дещо підвищився останнім часом, залишається нижчим за середній за часів його президентства, що вказує на ймовірність того, що опозиційна Республіканска партія, отримає більшість хоча б в одній з палат американського Конгресу, повідомляє Reuters.
Видання наводить результати опитування Reuters/Ipsos, де йдеться, що Байдена підтримують 40% американців, на один відсотковий пункт більше, ніж тиждень тому.
Серед проблмених питань найбільше американців турбує стан економіки та висока інфляція (30%).
В статті використано інформацію Reuters
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Австралія надає Україні ще 30 бронеавтомобілів Bushmaster
Австралія надасть Україні 30 бронеавтомобілів Bushmaster, додатково до 60 Bushmaster, які Україна вже отримала від Канберри. Включно із новими поставками бронеавтомобілів, загальна допомога Австралії складає $420 млн. Про це сьогодні повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
«[Австралія надає] 30 додаткових Bushmaster, а загалом передала 90 Bushmaster. Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США). Це один із найбільших внесків для підтримки України країн, які не є членами НАТО», - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.
Загальна на підтримку України виділили 655 мільйонів австралійських доларів (420 мільйонів доларів США)міністр оборони Австралії Річард Марлес
Окрім поставок бронеавтомобілів, міністр оборони Австралії наголосив на участі у програмах тренувань українських військових у Великій Британії.
«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, тому ми дуже раді оголосити, що ми надсилатимемо інструкторів до Великої Британії в рамках британської ініціативи з тренувань українських військових», - заявив Марлес.
Міністр оборони Австралії зауважив, що хоч Україна і знаходиться географічно далеко від Австралії, принципи, які «поставлені на карту в Україні стосуються австралійських національних інтересів».
Нагадаємо, що як повідомляв Голос Америки, австралійський уряд заявив, що надішле 70 військових до Великої Британії для участі в тренуванні українських військових.
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США: Північна Корея таємно постачає Росії зброю для війни в Україні
Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для її війни в Україні, а поставки намагаються приховати, створюючи враження, що боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки. Про такі оцінки Вашингтона пвідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.
Американські високопосадовці вважають, що таємні поставки з Північної Кореї - разом із безпілотниками та іншою зброєю, яку Росія придбала в Ірану - це ще один доказ того, що запаси боєприпасів у Москви значно скоротилися, пише видання.
Раніше в середу Кірбі сказав американському телеканалу CNN: "У вересні КНДР публічно заперечила, що має намір постачати боєприпаси Росії. - Однак наша інформація вказує на те, що КНДР таємно постачає для війни Росії в Україні значну кількість артилерійських снарядів [...] Ми продовжуватимемо стежити за тим, чи надходять ці вантажі".
Кірбі не надав доказів на підтримку звинувачень, зауважує CNN. При цьому нещодавно директорка з національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що "експортний контроль змушує Росію звертатися до таких країн, як Іран і Північна Корея, за поставками, включаючи БПЛА, артилерійські снаряди та ракети".
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NYT: генерали РФ говорили про можливе застосування ядерної зброї в Україні. Що каже Білий дім?
Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив у середу речник Білого дому Джон Кірбі. Він відмовився коментувати повідомлення New York Times про такі дискусії серед російських генералів.
"Від самого початку ми ясно дали зрозуміти, що коментарі Росії щодо потенційного використання ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і ми сприймаємо їх серйозно, - сказав Кірбі. - Ми продовжуємо стежити за цим якнайуважніше, і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого використання".
У статті New York Times від 2 листопада йдеться про те, що у середині жовтня американська влада отримала розвідувальні дані про те, що російські генерали "нещодавно мали розмови про те, коли і як Москва могла б використати тактичну ядерну зброю в Україні, підвищуючи занепокоєння Вашингтона та союзних держав, повідомляє низка американських високопосадовців".
Видання зазначає, що "президент Володимир Путін не брав участі в розмовах, які проходили на тлі посилення ядерної риторики Росії та невдач на полі бою". "Але той факт, що високопоставлені російські військові керівники навіть мали такі обговорення, стривожив адміністрацію Байдена, оскільки він показав, наскільки російські генерали розчаровані своїми невдачами на місцях, і свідчить про те, що завуальовані погрози пана Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами".
Як пише NYT, за оцінками Пентагону, Росія має запаси близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї: "Жодна тактична ядерна зброя ніколи не використовувалася в бойових діях, але її можна застосувати будь-якими способами, в тому числі за допомогою ракет або артилерійських снарядів".
Тим часом, в коментарі Reuters неназваний високопосадовець країни Заходу на умовах анонімності заявив, що хоча Путін "ослаблений цією справді катастрофічною помилкою", тобто неспровокованою війною в Україні, й "люди бачать, що він зробив велику помилку", навряд чи найближчим часом відбудеться будь-яка зміна верхівки влади в Росії.
У статті використано матеріали Reuters
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