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Україна

Кремль ламає стратегію Зеленського щодо реінтеграції Донбасу - американський політолог

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Кремль запропонував російське громадянство мешканцям Донбасу з метою "посилити їх прив'язаність до Росії" та гарантувати провал стратегії Володимира Зеленського, який на виборах отримав 90% підтримки виборців на Сході України, та пообіцяв інформаційну війну з метою реінтегрувати регіон. Так оцінює останні рішення Кремля Сергій Куделя, професор Університету Бейлор у штаті Техас, США.

Політолог також спрогнозував можливі наслідки дій Кремля.

"Якщо Кремль почне негайно запроваджувати пришвидшене надання громадянства Росії деяким мешканцям Донбасу, то виконання Мінських домовленостей буде унеможливлено, бо, з огляду на спеціальний статус, по суті матимемо регіон із подвійним політичним підпорядкуванням, який фактично підкоряється Росії. Якщо ж указ Путіна має на меті створити предмет торгу на можливих двосторонніх переговорах з новими лідерами України - то це лише ускладнить отримання Зеленським широкої політичної підтримки середині країни для будь-якої компромісної угоди в результаті таких переговорів", - твітує Сергій Куделя.

У середу Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для жителів районів Донецької та Луганської областей контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами.

"Абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська". Так назвали новий нормативний акт Росії у Посольстві США в Україні.

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Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського. Відео
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Президент США Дональд Трамп телефоном привітав Володимира Зеленського. Відео

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