"Прихована анексія". Західні оглядачі про указ Путіна про паспортизацію для ОРДЛО

Указ Путіна про паспортизацію ОРДЛО "лише ускладнить вирішення російсько-українського конфлікту", - пише екс-посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution, Стівен Пайфер.

На Заході активно коментують подію, яка може стати передвісником нової ескалації на сході України.

"Прихована анексія триває", - твітує євродепутатка Ребекка Гармс.

"Росія відзначає вибір Україною нового президента ще одним кроком до анексії східних областей України", - пише відома американська політична коментаторка Енн Еплбаум.

Чимало оглядачів, включно із Стівеном Пайфером вбачають в указі Путіна його прагнення випробувати на міць новообраного президента України Володимира Зеленського. На це зокрема вказує Пітер Бейкер, головний кореспондент у Білому домі від The New York Times.

"Ось він - третій день після обрання Зеленського", - твітує журналіст "Радіо Свобода" Карл Шрек.

"Ще один удар Путіна по національному суверенітету", - твітує Марк Гертлінг, американський політичний коментатор , співавтор книги про втручання Росії у політичні процеси у США.

Як відомо, Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для жителів районів Донецької та Луганської областей контрольованих підтримуваними Росією сепаратистами.

"Абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська". Так назвали новий нормативний акт Росії у Посольстві США в Україні.

"Підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосили у дипломатичному представництві США.

Оглядачі відзначають, що крок Путіна нівелює сподівання на те, що обрання Зеленського могло би стимулювати Росію до переговорів.

"От тобі і вікно можливостей для пожвавлення мирних перемовин", - твітує Макс Седдон, кореспондент видання Financial Times у Москві.

"Путін знову змінює гру, провокує українську державу та її нових лідерів та Захід, і дивиться, хто першим виявить слабкість", - пише німецький журналіст Джуліан Рьопке.

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