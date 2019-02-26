Біля штаб-квартири ООН відбулась демонстрація до річниці окупації Криму

У п’яту річницю російської окупації українського Криму навпроти штаб-квартири ООН у Нью-Йорку пройшла демонстрація.

«Ми зібралися тут, представники різних організацій та національностей, у цей важливий день, щоб надіслали меседж кримчанам», - говорила представниця асоціації Кримських татар США в ООН Айла Баккаллі, - «Ми тут є вашим голосом й озвучуємо ваші турботи та питання. Ми продовжуватимемо вас відстоювати в ООН, США та Вашингтоні.»

На сьогодні відомо, що у російському полоні на території Криму утримують 70 українських татар. Багато кому їз цих політичних в’язнів потрібна негайна медична допомога, нагадала Айла. Вона разом із волонтерами організації Razom for Ukraine, та представниками Українського Конгресового Комітету США закликали ООН дотриматися трьох резолюцій щодо окупації Криму та притягнути Російську Федерацію до відповідальності за дії проти мешканців Криму.

Під час демонстрації зокрема згадали про участь президента України Петра Порошенка 20-го у Генасамблеї ООН, де із країнами-членами ООН обговорювалася ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

Відео: Не пропустіть: найголовніші заяви з дебатів Генеральної асамблеї ООН

​Генеральна асамблея ООН 22 грудня 2018 ухвалила резолюцію про ситуацію з правами людини в анексованому Криму, де згадуються імена українських політв'язнів Олега Сенцова, Володимира Балуха і Емір-Усеіна Куку.

Це вже третя ініційована Україною резолюція ООН про стан прав людини в Криму, прийнята Генасамблеєю за останні два роки. Перші дві були ухвалені в 2016 і 2017 році.

Зокрема, в резолюції 2017 року від Росії вимагали виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь - «тимчасово окупованою територією».

Дивіться також: Як кримські татари живуть в Америці? Відео