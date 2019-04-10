Помпео: Ситуації з Кримом та Голанськими висотами разюче відрізняються

"Ці дві ситуації разюче відрізняються". Так відповів Держсекретар США Майк Помпео на прохання американського сенатора Діка Дурбіна провести історичну паралель "між рішенням США сказати Ізраїлю, що вони можуть заявляти про суверенні права на Голанські висоти – території захопленої у Сирії під час війни 1967 року і заяви Росії, що вони мають право на Крим, тому що вони також захопили його".

Помпео звернув увагу на те, що міжнародна агресія має бути покараною.

"Ізраїльтяни отримали Голанські висоти в результаті того, що на них напали, - наголосив Помпео під час слухань в Сенаті США. - Вони захищались. Вони ризикували тим, що всю їх країну захоплять у битві в Долині сліз. Вони захищались і утримують цю територію, щоб продовжити захищати себе від вбивчих режимів у Сирії".

Помпео протиставив цю ситуацією з агресією Росії в Україні.

"Росія, з іншого боку, не діяла з метою захисту, - наголосив дипломат. - Росія сама вибрала час для того, щоб піти і захопити землю народу, який не становив жодної загрози для них".

"Якщо справді за агресію немає жодного покарання. Тобто, якщо ви нападаєте, і у вас відбирають частину землі в результаті нападу, який ви вчинили, і ви отримуєте її назад просто через те, що не досягли успіху. Це створює погану систему стимулів", - заявив Помпео.

В березні президент США підтримав права Ізраїлю на Голанські висоти, засвідчивши зміну позиції, якої США дотримувались десятиліттями.

Під час свого виступу в Сенаті США, Помпео згадав російську агресію в України в переліку міжнародних загроз, які постали перед США на початку роботи адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Перед нами постала Росія, яка провели вторгнення до України та захопила Крим", - заявив Помпео. Серед інших загроз в міжнародній сфері, Помпео заявив про Китай, який "хотів поширити модель економічної корупції, нарощування військової сили та вдосконалити оруелівський контроль над населенням", Іран, який прагнув "домінувати на Близькому Сході", а також ядерну програму Північної Кореї та загрозу тероризму.

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