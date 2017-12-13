«Крим - це Україна!» наголосив посол США в Росії

Посол США в Російській Федерації Джон Гантсман заявив, що будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом, знає, що Крим - це Україна.

Про це йдеться у відеоролику посольства США в Росії, опублікованому у Twitter у середу.

Посол Гантсман відповідає, як зазначається у твіті, на одне із найчастіших запитань росіян: «Кому належить Крим?».

«Не потрібно питатися американського посла, щоб отримати ясну відповідь на це запитання. Відповісти Вам може будь-яка людина, ознайомлена з міжнародним правом. Крим - це Україна!», - заявляє Гантсман.

«У рамках пошуків та реалізації нормалізації та поліпшення російсько-американських відносин Україна і відновлення територіальної цілісності України - абсолютно необхідні», - відповів на запитання про те, кому належить Крим посол США в Росії Джон Гантсман.

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