Посол США змушений відмінити подорож на Далекий Схід Росії

Посол США до Росії Джон Гантсман змушений скасувати свою подорож на Далекий Схід Росії, яка мала відбутись наступного тижня. Подорож було скасовано через те, що високопосадовці регіону не знайшли часу на зустріч з послом, повідомляє посольство США в Росії.

В своїй заяві Гантсман підкреслив важливість двостороннього діалогу. "Посол Гантсман підтримує встановлення діалогу, коли Росія бажатиме сісти за стіл", йдеться в заяві посольства.

Сполучені Штати мають консульство у Владивостоку на Далекому Сході Росії і, за повідомленням посольства, цей візит планувався в ряді подорожей, куди США сподівались поновити надання консульських послуг, припинених через дипломатичні розбіжності.

Гантсмана було призначено послом США до Росії цієї осені, і він приступив до своїх обов’язків, після того, як вручив вірчі грамоти уряду Росії 3 жовтня 2017 року.

Сполучені Штати обмежили видачу віз в Росії, після вимоги Кремля на половину скоротити кількість персоналу посольства та консульств США в Росії.

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