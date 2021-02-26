Байден: США ніколи не визнають спробу Росії анексувати Крим

США не визнають і ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією, і підтримуватимуть Україну у протистоянні агресивним діям Росії. Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку оприлюднив Білий дім у сьому річницю російського втогрнення до Криму.

Президент США наголосив, що Америка підтримує Україну з початку конфілкту.

"У ці сумні роковини, ми підтверджуємо просту правду: Крим - це Україна", - йдеться у заяві.

"Ми надалі працюватимемо над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її порушення та агресію в Україні. Ми також будемо надалі вшановувати хоробрість та сподівання Революції Гідності, у якій люди України протистояли на Майдані снайперському вогню та виконавцям в спеціальному екіпіюванні, та вимагали нового початку для своєї країни. США досі вірять у сподівання України і ми підтримуємо всіх тих, хто працює заради мирного, демократичного та процвітаючого майбутнього їхньої країни", - йдеться у заяві.

Раніше заяву оприлюднив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Головний дипломат США наголосив на загрозах, які становлять дії Росії в Криму для міжнародної безпеки: «Окупація та збільшення мілітаризації Кримського півострова мають значення далеко за межами українських кордонів і є загрозою для спільної світової безпеки».

США ніколи не визнають претензії Росії на анексію Криму, наголосив Блінкен і закликав Росію негайно зупинити окупацію Криму, повернути контроль Україні, звільнити політичних в‘язнів та припинити агресію на сході України.

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