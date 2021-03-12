США закликали Росію пустити до Криму, на окуповані території гуманітарних співробітників та представників ООН та ОБСЄ

Якщо Росія справді опікується добробутом людей, які живуть у Криму та на Донбасі, вона має пустити гуманітарних співробітників та представників ООН та ОБСЄ до Криму та на окуповані території на Донбасі. Про це заявила посолка США до ООН Лінда Томас-Грінфілд 12 березня під час брифінгу в ООН, присвяченому діяльності ОБСЄ.

За словами Томас-Грінфілд, такий крок дозволив би міжнародній спільноті на власні очі побачити, чи відповідають дійсності закиди Москви про те, що Київ порушє права громадян України і що на Сході України відсутні російські війська. Подібні твердження з боку Росії, відзначила посолка, є її стандартними відповідями на правдиву інформацію щодо її дій.

Ось правда: після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилась Україні за її рішення прокладати шлях до демократичних реформ

У ході виступу, який відбувся у рамках "Формули Аррія" (неформальна зустріч членів Радбезу ООН, яку збирає країна-член Радбезу - прим. ГА), посолка США заявила, що через 7 років після вторгнення Росії до Криму світова спільнота продовжує підтримувати принцип Уставу ООН, що жодна країна не може змінювати кордони іншої силою.

"Росія хоче, щоб ми повірили, що її вторгнення до Криму було виправданим та спровокованим. Але ми не дамо себе надурити. Ось правда: після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилась Україні за її рішення прокладати шлях до демократичних реформ", - відзначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також відзначила, що Росія фінансує, озброює, тренує, очолює та воює поруч із її маріонеточними силами та збройними групами у східній Україні.

Вона закликала Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує.

Томас Грінфілд також підкреслила, що окупація та мілітаризації Криму Росією становить загрозу спільній безпеці світу.

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