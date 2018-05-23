Держава-острів із власним урядом і криптовалютою плаватиме в Тихому океані

Якщо вам важко займатися бізнесом або просто жити під адміністрацією вашої країни, рух благодійників, науковців та інвесторів працює над науково-фантастичною альтернативою – «Проект острова, що плаває» (Floating Island Project), повідомляє телеканал CNBC.

Проект є пілотною програмою в партнерстві з урядом Французької Полінезії, в рамках якої буде представлено 300 будинків, побудованих на острові, що працюватиме під управлінням власного уряду і використовуватиме криптовалюту під назвою Varyon.

«Як тільки ми зможемо побачити, як працює цей перший острів, ми матимемо докази концепції, щоб планувати розміщення на островах кліматичних біженців», – пояснює телеканалу CNBC Наталі Меца-Гарсія, дослідниця, що працює над проектом.

Проект фінансується за рахунок благодійних пожертвувань через Seasteading Institute і Blue Frontiers, який продає монети криптовалюти Varyon.

Очікується, що пілотний острів буде завершений до 2022 року і коштуватиме до 50 мільйонів доларів.

«Це знаково, що проект випробовується на Полінезійських островах. Це регіон, де земля відпочиває на коралах і зникне з підвищенням рівня моря», – підкреслює Меца-Гарсія.

Окрім того, що автономні острови пропонуватимуть житло для переміщених осіб, вони також призначені для функціонування як бізнес-центри, які не залежать від державного регулювання.

«Це означає, що є стабільність, поза коливальними геополітичними впливами, проблемами торгівлі та коливаннями валют – це ідеальний інкубатор», – наголошує дослідниця.

Це також приваблива альтернатива, додає Меца-Гарсія, для тих, хто розчарований урядом.

За схемою «Острова, що плаває» уряди зможуть існувати лише як постачальники послуг, згідно з Меца-Гарсія, і «громади, що плавають» будуть саморегулюватися.

«Якщо ти не хочеш жити під певним урядом, – пояснює дослідниця, – люди зможуть просто взяти свій будинок і відплисти на інший острів».

У довготерміновій перспективі Меца-Гарсія передбачає сотні нових країн в океані.

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