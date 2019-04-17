Шпигун під прикриттям намагався тиснути на критиків "Лабораторії Касперського", - АР

Таємничий чоловік, який представлявся Лукасом Ламбертом, провів декілька місяців минулого року, розслідуючи діяльність експертів, які виступали з критикою Лабораторії Касперського – російської кампанії – розробника популярного антивірусного програмного забезпечення, пише АР. Лабораторія Касперського опинилась у центрі скандалу в 2017 році через підозри у шпигунстві в США.

Законодавці США закликали запровадити обмеження проти Касперського, після того, як набула розголосу інформація про хакерські напади Росії, спрямовані проти президентських виборів у США 2016 року. Міністерство внутрішньої безпеки США вказало забрати антивірусне програмне забезпечення компанії зі своїх комп'ютерів. Лабораторія Касперського оскаржила це рішення в суді і судді США відхилили позов.

Кейр Джилз, спеціаліст британського аналітичного центру Chatham House, так описує свою зустріч з таємничим чоловіком: "Він закликав говорити гучніше і я гадав - чи мені говорити до його краватки, чи до портфеля, чи де ще був мікрофон".

"Він дуже наполегливо питав, чи були якість інші мотиви за негативними коментарями ЗМІ про Лабораторію Касперського, - говорить експерт. – Він просував точку зору, що особи – як я – яких цитували ЗМІ отримали мотивацію від конкурентів Касперського".

Діяльність Лукаса Ламберта пов'язана і практично ідентична до діяльності іншої особи – Майкла Ламберта. Його спроби тиснути на Джона Скотта-Рейлтона, дослідника Громадянської лабораторії університету в Торонто, була зафіксована на камеру АР.

Майкла Ламберта було ідентифіковано як колишнього ізраїльського розвідника Аарона Алмонга-Ассуліна, пише видання.

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