Касперського усувають від участі в закупівлях США, що може зруйнувати його бізнес

Цього літа, Комітет науки Палати представників Конгресу США надіслав запит до 22 установ уряду США про інформацію стосовно використання ними антивірусних програм "Лабораторії Касперського", пише у виданні Wired Філіп Черткофф, дослідник програм кібербезпеки Інституту GLOBSEC в Братиславі, Словаччина.

Федеральний уряд продовжує розслідування зв’язків між адміністрацією Трампа та посадовцями Росії, і урядовці висловили занепокоєність тим, що використання урядом програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" може зашкодити внутрішній кібербезпеці.

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Слідство негативно позначилось на можливостях компанії брати участь у державних закупівлях США. Адміністрація загальних послуг США вже надала запит про усунення Касперського з каталогів схвалених постачальників.

В той де час Сенат США розглядає законопроект про Схвалення закупівель для національної оборони на 2018 рік, який окреслює оборонний бюджет, і де передбачено заборону військовим використовувати товари Касперського. Комітет науки Палати представників Конгресу США окремо надав запит на всіх підрядників та субпідрядників, які використовують товари Касперського.

Введення заборони матиме негативний вплив на бізнес компанії. Якщо ж закон про військові закупівлі стосуватиметься не лише програмного забезпечення, але і технологій Касперського, то інші технологічні компанії можуть відмовитись від співпраці з Касперським, що зруйнує бізнес компанії в США, пише Черткофф.

Четкофф закликає проти повної заборони, стверджуючи, що вона може посилити протекціоністські настрої в урядових закупівлях і зашкодити інноваціям.

Однак, заявляє дослідник, наразі немає чітких доказів впливу уряду Росії на "Лабораторію Касперського", крім того факту, що сам Євген Касперський отримав освіту в Інституті криптографії КДБ і служив в військовій розвідці більше 20 років тому.

Все ж, зазначає Черткофф, компанії США та Європи, що працюють в цій галузі, також часто наймають на роботу колишніх розвідників.

Якщо США хочуть зменшити загрозу від інших урядів через високотехнологічні продукти, радить дослідник, їм потрібно створити угоду на дипломатичному рівні на кшталт проекту цифрової Женевської конвенції, запропонованої нещодавно компанією Microsoft. Хоча ця конвенція, яка закликає всі уряди припинити напади на цивільні мережі та інфраструктуру, може бути справою далекої перспективи, першим кроком повинно стати врегулювання прогалин у внутрішньому виробництві програмного забезпечення, стверджує дослідник.

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