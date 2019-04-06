RFERL: Європарламент стверджує, що ОБСЄ усунуло критичне формулювання стосовно Росії зі спільної заяви

ОБСЄ замінило формулювання стосовно Росії у прес-релізі, виданому після проведення першого туру українських виборів, заявляє Європейський парламент. Копію відповідного листа від Європарламенту до представництва Бюро демократичний інститутів і прав людини ОБСЄ (ODHIR) в Варшаві отримало Радіо «Свобода» RFERL.

Лист датовано 4 квітня і надіслано від імені установи за підписом двох членів Європейського парламенту високого рангу. В листі інцидент названо «безпрецедентним і неприйнятним», повідомляє RFERL.

Прес-служба ODHIR, організації, що проводить спостереження за виборами, закликала голову делегації Європарламенту на виборах 31 березня, польського депутата Даріуша Розаті, змінити формулювання частини прес-релізу, написаної від Європарламенту і замінити слова «тривала війна, яку Росія розв’язала проти України» на «тривалий конфлікт на сході».

«Розаті чітко зазначив, що він розуміє обмеження, що стоять перед ОБСЄ ... однак наголосив, що не буде змінювати початковий текст, - йдеться в листі. – Таким чином, він погодився, що цитати від Європарламенту не буде взагалі у спільному прес-релізі, виданому ODHIR».

Незважаючи на запевнення ODHIR, копії з «неприйнятним» розмитим формулюванням були видані журналістам на прес-конференції 1 квітня,.

«Питання, про яке йдеться – надзвичайно серйозне. Воно порушує право Європейського парламенту, як незалежної та суверенної міжнародної організації висловлювати власну точку зору з певного питання», - цитує лист RFERL.

Європарламент звернувся до ODHIR з проханням надати пояснення до другого туру виборів 21 квітня.

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