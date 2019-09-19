США видворяють двох кубинських дипломатів при ООН. У Держдепі згадали "зазіхання на національну безпеку".

Державний департамент США наказав двом кубинським делегатам до Організації Об'єднаних Націй покинути Сполучені Штати. Про це йдеться у заяві на сайті Державного департаменту США.

Як відзначається, кубинські дипломати, чиї імена не називаються, "зловживали своїм привілеєм проживання у США" і намагалися "проводити операції з впливу проти Сполучених Штатів".

США також ухвалили рішення обмежити свободу пересування делегатів Куби до ООН,

"На додаток до вимог покинути країну, подорожі всередині США усіх членів постійного місії Куби у Організації Об'єднаних відтепер будуть обмежені територією острову Мангеттен", - йдеться у заяві.

Заява Держдепу також відзначає, що США продовжують розслідування щодо дипломатів, які можуть "зловживати привілеєм проживання у США".

Речниця Державного департаменту США заявила у Twitter, що США серйозно ставляться до всіх зазіхань на національну безпеку країни.



Коментуючи рішення Державного департаменту США, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігез заявив, що метою вигнання дипломатів є "провокація нисхідної дипломатичної спіралі, яка призведе до закриття посольств обох країн та подальшого посилення руйнівного торговльеного ембарго США до Куби".

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