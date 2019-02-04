Від свободи преси до "Гри престолів" - трансляція матчу Супер Кубку американського футболу стала подією в сфері реклами

У перервах завзятого матчу фіналу Супер Кубку національного Чемпіонату з американського футболу, що відбувся в неділю 3 лютого, американські компанії намагались запам'ятатись глядачам представивши свої найкращі нові витвори в сфері реклами.

Цього року, рекламодавці здебільшого відійшли від політики і "грали без ризику", пише The New York Times про рекламу, що транслювалась під час гри. "Натомість вони представили рекламу, яка прославляла жінок, дивилась у майбутнє та зверталась до ностальгії за 90-ми і, звичайно , супроводжувалась парадом зірок".

Все ж, тема демократії та свободи звучала у рекламі The Washington Post. Видання придбало час у трансляції, щоб звернутись з посланням, присвяченим загиблим журналістам.

"Супер Кубок – визначна нагода, щоб відзначити мужність та відданість журналістів у всьому світові, яка настільки важлива для нашої демократії", - наголошує видання. У 60-секундному ролику озвученому відомим актором Томом Хенксом, йдеться про основні новинні події від Другої світової війни і дотепер, а також наголошується на важливій ролі свободи преси для демократії.

В понеділок, крім результатів власне матчу, американські ЗМІ жваво обговорюють найкращі та найгірші витвори рекламної індустрії, представлені під час трансляції.

Можливо, найбільше обговорення викликав рекламний ролик Bud Light, який черпав натхнення з серіалу "Гра Престолів".

Хоча реклама отримала схвальні відгуки у ЗМІ і стала номером 2 рейтингу CBS цього Супер Кубка, The Washington Post згадав про неї в своєму рейтингу найгіршої реклами, що транслювалась під час події через те, що виробникові пива вдалось своїм роликом розлютити американських виробників кукурудзи, через негативний відгук про кукурудзяний сироп.

"Bud Light розчарував американських фермерів кукурудзи. Наш офіс недалеко! Ми залюбки обговоримо великі переваги кукурудзи", - зокрема, йдеться у повідомленні Американської асоціації виробників кукурудзи.

В рейтингу найкращих рекламних роликів під час трансляції Супер Кубку за версією CBS перше місце зайняв ролик компанії Bubmle, яка звернулась до непростого шляху в спорті зірки тенісу Серени Вільямс.

А от за версією USA Today, переможцем серед рекламних роликів стала вишукана реклама, розміщена організаторами турніру NFL. Рекламне звернення об'єднало теперішніх і колишніх гравців американського футболу.

Суперечливі відгуки преси отримала реклама T-Mobile.

CBS похвалив T-Mobile за креативний підхід до обговорення буденного питання: "Що на обід?". А от The Washington Post саркастично зауважив: "Після того, як набираєш повідомлення і витираєш декілька разів, так і не вирішити? 30 секунд на це?!" – написали у виданні.

Рекламу спрямовану у майбутнє, де фігурують роботи та штучний інтелект відзначили у The New York Times.

Податкова консалтингова компанія TurboTax використала неоднозначний персонаж – "Рободитину", якому говорять, що він не зможе працювати в компанії, коли виросте.

"Моторошно!" – відреагували на рекламний персонаж The Washington Post і поставили цю рекламу на перше місце найгірших реклам під час трансляції Супер Кубку.

Компанія роздрібної торгівлі Walmart показала футуристичні машини, просуваючи замовлення через Інтернет. Mercedes, Pringles та Michelob Ultra також звернулись до теми роботів.

"Нарешті під час Супер Кубку йдеться більше про майбутнє, ніж щось інше", - говорить пан Габер з компанії Giant Spoon в коментарі The New York Times.

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