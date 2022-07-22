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- Голос Америки
Експорт аграрної продукції, нова зброя і відповідальність Росії за звірства в Україні – у розмові держсекретаря Блінкена і міністра Кулеби
У телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання щодо експорту українських продуктів харчування, заблокованих Росією у Чорному морі, а також запевнив українського колегу у продовженні американської підтримки, включно з постачанням зброї.
«Обидва лідери також говорили про зусилля щодо вирішення глобальної кризи продовольчої безпеки, яка є наслідком навмисного блокування Кремлем експорту української сільськогосподарської продукції», – повідомив про зміст телефонної розмови, яка відбулася у п'ятницю, 22 липня, прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс.
Дивіться: Щоденний брифінг Голосу АмерикиТакож у розмові йшлося про нові поставки зброї в Україну для її захисту від російської агресії.
«Держсекретар розповів про подальшу безпекову допомогу Україні, яка вона продовжує захищатися від жорстокої та невиправданої війни, яку Росія розпочала за власним вибором», – сказав Нед Прайс.
Речник Державного департаменту заявив, що Блінкен повторив засудження Сполученими Штатами звірств, скоєних російськими збройними силами, і наголосив на тому, що США і надалі вимагатимуть, щоб винні понесли відповідальність за ці злочини.
Також держсекретар Блінкен подякував українській стороні за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що візит дружини українського президента «надав важливу можливість відчути людську ціну війни Росії». Цей візит також був ще однією нагодою «наголосити на незмінній відданості Сполучених Штатів гуманітарній допомозі та допомозі у відновленні України», сказав прес-секретар Нед Прайс у коментарі для преси.
Телефонна розмова між двома лідерами відбулася відразу після закінчення візиту до США першої леді України Олени Зеленської. Як сказала Зеленська, Україна вдячна за військову допомогу, яку США надали дотепер, але нині Україна особливо потребує системи протиповітряної оборони.
У виступі перед Конгресом США 20 липня в Капітолії Зеленська заявила, що Україні потрібно надати більше зброї. Ця зброя необхідна їй для захисту від ударів російської авіації, яка «вбиває дітей у візочках», також ця зброя, за словами Зеленської, має захистити українців від російських «терористичних атак».
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США, Британія слідкуватимуть за виконанням домовленості щодо експорту зерна
США та Британія слідкуватимуть за виконанням Росією підписаних сьогодні в Стамбулі домовленостей, які мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море, заявили посадовці країн.
"Цю угоду потрібно втілити, - йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. - Ми будемо наглядати, щоб забезпечити, що дії Росії відповідають її словам".
"Щоб забезпечити стійке повернення світової безпеки та економічної стабільності, Путін має припинити війну і вивести війська з України", - додала британська посадовиця. Вона привітала Туреччину та генерального секретаря ООН із досягненням такої угоди.
Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода" привітала угоду щодо зерна і запевнила, що США разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.
Про те, що Сполучені Штати працюватимуть над забезпеченням відповідальності Росії за втілення угоди, заявила і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.
Угоду укладено на 120 днів і вона, за повідомленням британського уряду, дозволить комерційним перевізникам експортувати до 5 мільйонів тон зерна на місяць.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Маяком надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє маяк надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей маяк веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
Генсек ООН оголосив про створення спільного координаційнго центру щодо втілення угоди. Очікується, що Туреччина інспектуватиме кораблі, щоб пересвідчитись, що на них немає зброї.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, перед підписанням домовленості заявив у дописі в Twitter, що угода не передбачає "супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах".
"У разі провокацій — негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", - додав він.
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