Експорт аграрної продукції, нова зброя і відповідальність Росії за звірства в Україні –  у розмові держсекретаря Блінкена і міністра Кулеби

У телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив питання щодо експорту українських продуктів харчування, заблокованих Росією у Чорному морі, а також запевнив українського колегу у продовженні американської підтримки, включно з постачанням зброї.

«Обидва лідери також говорили про зусилля щодо вирішення глобальної кризи продовольчої безпеки, яка є наслідком навмисного блокування Кремлем експорту української сільськогосподарської продукції», – повідомив про зміст телефонної розмови, яка відбулася у п'ятницю, 22 липня, прес-секретар Державного департаменту Нед Прайс.

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Також у розмові йшлося про нові поставки зброї в Україну для її захисту від російської агресії.

«Держсекретар розповів про подальшу безпекову допомогу Україні, яка вона продовжує захищатися від жорстокої та невиправданої війни, яку Росія розпочала за власним вибором», – сказав Нед Прайс.

Речник Державного департаменту заявив, що Блінкен повторив засудження Сполученими Штатами звірств, скоєних російськими збройними силами, і наголосив на тому, що США і надалі вимагатимуть, щоб винні понесли відповідальність за ці злочини.

Також держсекретар Блінкен подякував українській стороні за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що візит дружини українського президента «надав важливу можливість відчути людську ціну війни Росії». Цей візит також був ще однією нагодою «наголосити на незмінній відданості Сполучених Штатів гуманітарній допомозі та допомозі у відновленні України», сказав прес-секретар Нед Прайс у коментарі для преси.

Телефонна розмова між двома лідерами відбулася відразу після закінчення візиту до США першої леді України Олени Зеленської. Як сказала Зеленська, Україна вдячна за військову допомогу, яку США надали дотепер, але нині Україна особливо потребує системи протиповітряної оборони.

У виступі перед Конгресом США 20 липня в Капітолії Зеленська заявила, що Україні потрібно надати більше зброї. Ця зброя необхідна їй для захисту від ударів російської авіації, яка «вбиває дітей у візочках», також ця зброя, за словами Зеленської, має захистити українців від російських «терористичних атак».