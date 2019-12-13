Кулеба розповів у Вашингтоні про підготовку зустрічі Трампа та Зеленського

США та Україна працюють над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США. Про це у Вашингтоні заявив віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, відповідаючи на питання щодо нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Кулеба також звернув увагу на те, що рівень підтримки України запропонований у новому проекті оборонного бюджету США, перевищує підтримку закладену у попередньому бюджеті.

Кулеба наголосив, що незважаючи на будь-які поточні події, "стратегічна природа партнерства між нами лишається непохитною".

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