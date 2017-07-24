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Російський прапор кинули під ноги раднику Трампа, хотіли автограф

Після свідчень у Сенаті Джареда Кушнера, радника та зятя президента США, протестувальник попросив його поставити автограф на російський прапор.

Повідомляється, що протестувальник ховався у групі журналістів, які чекали Кушнера на Капітолійському пагорбі. Коли Кушнер проходив повз групу співробітників ЗМІ, чоловік вихопився уперед, кинув під ноги раднику президента прапор та крикнув:

"Ти поставиш автограф на мій російський прапор? Постав будь-ласка автограф на мій російський прапор".

У понеділок Кушнер виступив на закритих слуханнях Сенатського комітету з розвідки, де свідчив про власні зустрічі із представниками уряду Росії. Свідчення були зумовлені тим, що спеціальна звітра форма Кушнера надана ним у ході працевлаштування в Адміністрацію США, не включила відомостей про деякі його зустрічі протягом 2016-го року. У самого Кушнера заявили, що ситуація виникла через помилку підлеглого, який вносив дані до відповідної форми.

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