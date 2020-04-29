“Сигнал з часів Януковича”. Медійні організації засудили застосування сили поліцейським проти Богдана Кутєпова

29-го квітня під час висвітлення акції протесту під Кабміном у Києві поліцейський застосував силу до журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова. За словами журналіста, патрульні завдали йому тілесних ушкоджень і зламали техніку.

Інцидент відбувся у прямому ефірі. На відео з онлайн-трансляції Кутєпова видно, як до нього підходять патрульні підрозділу ТОР і просять покинути територію, оскільки він перебуває у “зеленій зоні”. Після відмови і прохання пояснити таку вимогу правоохоронців, патрульний сказав «або забираєш (камеру — прим. ГА.), або я зламаю». З цими словами журналіста виштовхнули з газону. Його техніку було зламано.

Дії поліцейського викликали обговорення в медіа. "Голос Америки" звернувся за коментарями до медійних та правозахисних організацій в Україні з цього приводу.

У представництві правозахисної організації Freedom House висловили сподівання, що порушники понесуть справедливу відповідальність.

“Агресивне застосування сили проти журналістів "Громадського телебачення" поліцією є тривожним знаком, що насильство проти журналістів продовжується і посилюється пандемічними та карантинними обмеженнями. Влада відповідальна за сприяння роботі журналістів та медіа в час, коли їхня робота є особливо важливою. Журналісти мають розраховувати на поліцію щодо захисту, а не боятись її як потенційну загрозу.

Остання фізична сутичка, в якій Богдан Кутєпов та його колега були піддані агресивній силі поліції під час прямого ефіру, особливо шокує та розчаровує. Національна поліція має розслідувати цей інцидент швидко і впевнитись, що за це буде відповідальність.

Остання фізична сутичка, в якій Богдан Кутєпов та його колега були піддані агресивній силі поліції під час прямого ефіру, особливо шокує та розчаровує. Національна поліція має розслідувати цей інцидент швидко і впевнитись, що за це буде відповідальність.

Більше того, в умовах, коли поліція, Національна гвардія та інші сили залучені до нагляду за карантинними обмежень, політичні лідери України повинні надіслати чіткий сигнал про те, що насильство та інші агресивні дії щодо журналістів під час карантину неприйнятні, і що порушники будуть нести відповідальність за будь-які свої зловживання”, — заявив "Голосу Америки" директор Freedom House в Україні Метью Шааф.

Ірина Земляна, медіаекспертка та тренерка з безпеки "Інституту масової інформації" переконана, що поведінка патрульного є наслідком безкарності поліцейського свавілля.

“Пару днів тому ми в ІМІ отримали відповідь від Генпрокуратури, що за перший квартал цього року правоохоронці зареєстрували 57 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів, але жодна справа не була направлена до суду.

Для мене — це сигнал з часів Януковича, адже тоді основними порушниками прав журналістів були саме правоохоронці.

Нинішній зухвалий напад на Богдана Кутєпова — це сумний і логічний наслідок. Тобто, правоохоронці чітко розуміли, що їхні дії транслюються онлайн на широку аудиторію і продовжували перешкоджати журналістам та застосували силу. Для мене — це сигнал з часів Януковича, адже тоді основними порушниками прав журналістів були саме правоохоронці”, — відповіла Ірина Земляна "Голосу Америки".

З такою думкою погоджується Ольга Решетилова, координаторка "Медійної ініціативи за права людини".

“В останні місяці правозахисники в принципі фіксують велику кількість безпричинної агресивної поведінки патрульних по відношенню до громадян. Нами зафіксовані скарги, коли поліцейські нападали на тих, хто викликав патрульну поліцію, робили це відкрито, розуміючи що їх поведінка фіксується на відео. При цьому, за моєю інформацією, жодного покарання для поліцейських не наставало.

На такі випадки повинна бути жорстка реакція не тільки професійної спільноти журналістів, а й всього суспільства.

Відчуваючи безкарність і вседозволеність, вони будуть дозволяти собі все більше — бійки у прямому ефірі, заламування рук активістам і журналістам, ламання техніки. Тому на такі випадки повинна бути жорстка реакція не тільки професійної спільноти журналістів, а й всього суспільства”, — заявила Ольга Решетилова.

Сам Богдан Кутєпов вважає що такі дії патрульних є наслідком невдалої реформи поліції Арсена Авакова.

“Безкарність правоохоронців з часів Майдану призводить до того, що такі речі будуть знову і знову повторюватися. Я не вважаю себе жертвою, і думаю ми знайдемо спосіб компенсувати витрати на зламану техніку. Що найгірше у цій ситуації — я попереджав патрульного, що це пряма трансляція, і його дивляться тисячі людей. Але його це не зупинило”, — розповів Кутєпов "Голосу Америки".

Пресслужба патрульної поліції заявила, що щодо патрульного розпочали службове розслідування

Після інциденту, "Громадське телебачення" звернулось у поліцію. Згодом пресслужба патрульної поліції заявила, що щодо патрульного розпочали службове розслідування.

“Патрульні попросили журналістів звільнити пагорб біля місця проведення акції. Один з журналістів відмовився покидати визначену територію, залишився на місці та продовжив проводити прямий ефір. Розпочалась словесна перепалка між інспектором та журналістом, під час якої один з патрульних застосував до представника преси фізичний вплив — взяв його за руку та відвів з місця. Деталі події встановлюються”, — йдеться в заяві.

Згодом у Державному бюро розслідувань повідомили, що розпочали досудове розслідування щодо інциденту. “У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років”, — заявили в ДБР.

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