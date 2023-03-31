12 тисяч зафіксованих злочинів — річниця звільнення Київщини

В Україні цими днями відзначають річницю звільнення з під російської окупації Київської області. 28 березня 2022 року Збройні Сили України звільнили Ірпінь, 31 березня — Бучу, і 1 квітня — Гостомель.

Жахи, які залишили по собі росіяни вразили весь світ. А колись спокійні невеликі міста у передмісті Києва стали символами російських воєнних злочинів і терору цивільного населення. За цей рік Бучу, Ірпінь та Гостомель відвідали безліч іноземних делегацій.

31 березня для вшанування загиблих у Бучу прибули президент України Володимир Зеленський разом із лідерами Словаччини, Хорватії, Словенії та Молдови.

“Коли деокупували Бучу, ми побачили, що диявол не десь там — він на землі. Страшна правда про те, що відбувалося на тимчасово окупованих територіях, відкрилася світу,” — сказав Зеленський.

Президентка Молдови, Мая Санду заявила, що меж брутальності російської навали немає і закликала демократичні держави притягнути до відповідальності воєнних злочинців.

"Сполучені Штати домагатимуться справедливості для народу України стільки, скільки буде потрібно", - написала у Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк, яка також взяла участь в церемонії в Бучі, з нагоди "вшанування жертв, посилення голосу тих, хто вижив, і зміцнення нашої спільної рішучості притягнути до відповідальності винних у звірствах, вчинених Росією".

Канцлер ФРН Шольц заявив у Twitter, що свідчення звірств у Бучі закарбувалися у його пам’яті та показали світові, що означає війна Путіна. Він також додав, що ці злочини не повинні залишитися безкарними.

Від рук росіян у Київській області загинули 1374 людини, зокрема 38 дітей. Більшість були вбиті зі стрілецької зброї — їх просто розстріляли, розповів Голосу Америки начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, Андрій Нєбитов. Він також додав, що 283 осіб досі вважають зниклими безвісти.

Коли поліцейські заходили у звільнені міста, вони вже знали, що побачать, адже весь місяць отримували свідчення від людей, яким вдалося евакуюватися на підконтрольну територію.

“Коли ми прийшли, то тіла вбитих людей були скрізь. Ми знайшли дуже багато місць катувань і масових поховань. Фактично в усіх місцях, де були штаби російської армії, були закатовані люди. Їм замотували обличчя скотчем, надягали автомобільний трос на шию і душили, ламали їм суглоби і потім, як правило, стріляли їм у потилицю,” — розповідає голова поліції Київщини.

На допитах росіяни розпитували про хімічні лабораторії, загони націоналістів, та місця розташування Збройних Сил України.

За словами очевидців, говорить Нєбитов, на допитах росіяни розпитували про хімічні лабораторії, загони націоналістів, та місця розташування Збройних Сил України.

Протягом місяця після деокупації кожного дня поліцейські десятками фіксували злочини — мародерства, вбивства, викрадення людей, сексуальні злочини. Сьогодні тільки на території Київської області вже 12 тисяч зафіксованих злочинів росіян, каже посадовець.

“Півобласті є місцем скоєння злочину і масштаб і кількість цих злочинів просто вражає. Це звичайні українці, які стали жертвами російських окупантів, яким вони нічого не зробили. їх вбили просто за те, що вони українці”, — говорить голова поліції Київщини.

Злочини продовжують фіксувати і досі. Наприклад, нещодавно у Бородянці знайшли нову могилу з трьома тілами громадян, яких вбили російські військові. Нєбитов пояснює — люди, які пережили окупацію і виїхали за кордон, повертаються додому і повідомляють поліції про злочини. Тільки за три місяці 2023 року поліція Київщини зареєструвала 300 нових злочинів, які трапилися рік тому під час окупації.

Усі ці справи стануть підґрунтям для звинувачення РФ у злочинах проти людяності, додав голова поліції Київщини.