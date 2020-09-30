Поліція Києва розслідує причину смерті "американки з громади посольства США". Не виключають "умисне вбивство"

Посольство США в Україні підтвердило загибель "американки з громади посольства" у Києві.

«З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади посольства США в Україні. Наразі посадовці посольства США в Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті», – ідеться в повідомленні дипломатичного представництва в твітері.

У середу, 30 вересня, поліція Києва повідомила, що перехожі виявили жінку в непритомному стані з травмою голови.

«На спецлінію 102 до столичної поліції надійшла інформація про виявлення жінки із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій на вулиці Толбухіна, що в Шевченківському районі столиці. За викликом негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та представники інших профільних служб», – ідеться в повідомленні поліції Києва.

Жінку в непритомному стані шпиталізували, згодом вона померла в лікарні.

При огляді речей потерпілої виявили посвідчення співробітниці посольства США на її ім'я.

«У результаті проведення невідкладних першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до побиття жінки може бути причетний чоловік, якому на вигляд 30–40 років, зріст 190–200 см, одягнутий у чорні шорти, темно-сині кросівки та футболку, з темним волоссям (по боках коротко підстрижене). Тривають його пошуки», – йдеться у повідомленні поліції.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Шевченківському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Директор Департаменту комунікацій поліції України Артем Шевченко повідомив у Фейсбуці, що поліція попередньо розглядає цю справу як "умисне вбивство": "Національна поліція України розслідує її смерть як умисне вбивство (є орієнтування на потенційного підозрюваного, його шукають), але не виключений і нещасний випадок".

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