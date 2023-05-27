Київ просить Берлін про ракети Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів

Україна звернулася до Берліна з проханням надати їй ракети «повітря-земля» Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів, повідомляють західні інформаційні агентства.

Про те, що з України надійшов запит на ракети довгого радіусу дії, у суботу повідомили агентства AFP та Reuters з посиланням на речницю міністерства оборони Німеччини.

"Останніми днями ми отримали запит від української сторони", - сказала неназвана речниця міністерства, яка також не надала інших деталей і не відповіла, чи Берлін готовий задовольнити прохання Києва щодо крилатих ракет повітряного базування.

На початку травня Британія оголосила, що надіслала в Україну крилаті ракети Storm Shadow із радіусом дії понад 250 км, що стало першою оголошеною партію цього типу зброї, про яку Київ довго просив своїх союзників.

Проте ракети спільного німецько-шведського підприємства Taurus Systems з дальністю понад 500 кілометрів дозволили б Україні подвоїти відстань, на якій би Київ міг вражати противника і завдавати значних ударів по території окупованого Криму, чи усередині Росії.

Сполучені Штати та інші західні країни, які постачають зброю Україні, досі обережно ставилися до надання Києву зброї, яка могла б вражати цілі в Росії, через побоювання ескалації конфлікту.

Як повідомляв Голос Америки, на саміті Групи семи у Хіросімі президент США Джо Байден заявив, що взяв обіцянку з президента України Володимира Зеленського, що Київ не використовуватиме західні винищувачі, які планується надати Україні, для ударів по території Росії.

Німеччина, яка раніше вагалася щодо постачання зброї, стала протягом останнього часу другим після Сполучених Штатів постачальником військової допомоги Україні.

Два тижні тому Берлін оголосив про найбільшу досі партію зброї, яку зібрав для України, на суму понад 3 мільярди доларів. Вона включала 30 додаткових танків Leopard 1, понад 100 бойових броньованих машин і понад 200 безпілотників-розвідників.

Першою про можливість постачання ракет дальнього радіусу дії повідомила німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. А на початку тижня німецьке видання RND опублікувало інтерв’ю з депутатом опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини та полковником у відставці Родеріхом Кізеветтером, який закликав Бундесвер передати Україні німецькі крилаті ракети великої дальності Taurus.

Він сказав, що Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, які можуть принести величезну якісну додану вартість Україні та дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

«10 років тому близько 600 таких крилатих ракет було придбано для Бундесверу, але тільки близько 150 з них зараз є придатні до використання», — сказав він RND.

Західні партнери України досі він були обережним у питанні надання Києву винищувачів і ракет класу «повітря-земля», але дедалі більше політиків, серед них – впливових опозиціонерів, зокрема, у США та Німеччині, виступають за те, щоб надати Україні «всю необхідну зброю» для швидкої перемоги.