США обговорюють з союзниками та Києвом, хто, коли та скільки винищувачів надішлють Україні - Салліван

Сполучені Штати підтримають спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на сучасних винищувачах, але питання про те, чи буде якийсь із цих літаків відправлений безпосередньо зі США в Україну, ще не вирішено, заявив у неділю в ефірі CNN радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Президент Джо Байден під час саміту G-7 у Японії на вихідних оголосив про підтримку коаліції, яка пообіцяла навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

«Я думаю, що, враховуючи кількість [F-16], які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і той факт, що, виходячи з грошей, наданих нам Конгресом, існує так багато інших пріоритетів для систем, які можна надати Україні, можливо ми більше зосередимось на передачі третіми сторонами, але президент ще не прийняв остаточного рішення», – сказав Салліван у неділю в ефірі програми State of the Union, відповідаючи на запитання, чи США надішлють літаки безпосередньо в Україну.

Відповідаючи на питання, чому США досі не ухвалили рішення надіслати Україні літаки, Салліван відповів, що США віддали пріоритет танкам, артилерії та боєприпасам. Причина, за словами Саллівана, полягала в тому, що винищувачі не були «критично важливими» для очікуваного українського контрнаступу, але умови змінюються.

«Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб забезпечити вчасно та в повному обсязі все, що потрібно Україні для початку цього контрнаступу, — сказав Салліван. - Тепер, коли ми це зробили, ми можемо сподіватися на довгострокову здатність України захищати себе та стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі, F-16 мають відношення до цієї боротьби».

Україна наполегливо працювала над питанням щодо надання літаків західного зразка, і рішення партнерів про тренування українських пілотів на сучасних винищувачах є першим кроком до посилення протиповітряної оборони України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Хіросімі.

Як раніше повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пояснив, що прийняв рішення про F-16 для України саме зараз, адже раніше винищувачі не були пріоритетом для оборони, до прикладу, в Бахмуті. Натомість тепер в разі успіху контрнаступу ЗСУ, "коли росіяни відійдуть на велику відстань, щоб зберегти свої командні центри, до яких не може досягати певна зброя, яку вони (українці) зараз мають, тож тоді ці винищувачі, F-16, зможуть принести велику користь з точки зору здатності впоратися з тим, що буде далі".

Байден пояснив, що не очікує, що ці літаки будуть найближчим часом використані в українському контрнаступі, натомість вони допоможуть зміцнити українську авіацію у майбутньому.