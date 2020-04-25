Китай направив медиків у Північну Корею для консультацій щодо здоров’я Кім Чен Ина - Reuters

Китай відправив до Північної Кореї групу фахівців, до якої увійшли медики, повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з ситуацією. За їхніми даними, це може бути пов’язано з можливими консультаціями для лідера КНДР Кім Чен Ина.

Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.

Ймовірний візит китайських лікарів відбувається на тлі суперечливих повідомлень про здоров’я північнокорейського лідера, пише агентство. У середині квітня південнокорейська преса повідомила, що Кім Чен Ин переніс операцію на серці. Однак офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Співрозмовники Reuters в Південній Кореї повідомляють, що північнокорейський лідер живий і незабаром може з’явитися на публіці. Джерело, близьке до розвідки США, уточнило, що у Кім Чен Ина, дійсно були проблеми зі здоров’ям, однак підстав стверджувати, що лідер КНДР серйозно хворий, немає.

Держсекретар США Майк Помпео заявив журналістами, що Вашингтон поки що не має даних про здоров’я Кім Чен Ина, але уважно стежить за ситуацією.

Востаннє північнокорейські ЗМІ повідомляли про місце перебування глави КНДР 11 квітня. Однак невідомо, чи був він присутній на урочистому заході, присвяченому дню народження свого діда Кім Ір Сена, 15 квітня.

Як зазначає Reuters можливі проблеми зі здоров'ям у Кім Чен Ина можуть бути пов’язані з курінням, зайвою вагою і спадковими серцево-судинними захворюваннями.

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