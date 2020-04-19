Недружні країни активізували провокації проти американських військ в час пандемії

Війська кількох недружніх до США країн випробовують американських військових в час пандемії коронавірусу.

Численні провокації в повітрі, у морі та на землі мали місце впродовж останніх двох тижнів, коли американці обмежили пересування своїх військових, щоб уникнути поширення COVID-19. Про ці випадки повідомляють у Пентагоні.

Йдеться про інциденти з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

“Вони хочуть знати, чи американське військо втрачає пильність”, - розповіла виданню The Hill Сюзанна Блюм, колишня представниця Пентагону, а нині - директорка оборонних програм у Центрі Нової американської безпеки.

У вівторок Північна Корея запустила крилату ракету та ракету типу “повітря-земля” літаків-винищувачів у море. Це вперше за три роки Пхеньян здійснив подібні запуски. А ще перед цим - у березні - Північна Корея випробувала балістичні ракети малої дальності під час масштабних військових навчань.

У середу - рівно через тиждень після того, як американська авіація перехопила два російських патрульних літака поблизу Аляски - російський винищувач перевертаючись наблизився на відстань семи метрів до розвідувального літака американського флоту, загрожуючи життю американських пілотів та екіпажу. Про це повідомила прес-служба американського флоту.

Того ж дня - 15 квітня, у середу - 11 кораблів флоту Іранського Корпусу Ісламської революції кілька разів “небезпечно і погрожуюче” наближались до американських військових суден та човнів берегової охорони поблизу Перської затоки.

Тим часом Китай показав м'язи у Тихому океані 2 квітня, затопивши в'єтнамське риболовне судно у Південно-Китайському морі. Крім того, Пекін направив свій крейсер-авіаносенць у територіальні води Тайваню та Японії.

“Такі країни, як Іран та Китай у світі завжди шукають можливості, і я думаю, вони можливо бачать потенціал для можливості, якщо брати до уваги деякі суспільні виклики, що стоять перед військовими, які зараз пристосовуються до нових правил у боротьба з пандемією”, - аналізує колишня представниця Пентагону Сюзанна Блюм.

Станом на пятницю 17 квітня у США на коронавірус заразилось близько 3 тисяч військових.

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