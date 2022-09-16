"Провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії - аналітики  

Кремль, ймовірно, втрачає вплив у Середній Азії, вважають оглядачі на Заході, вказуючи на зменшення військового впливу Росії в регіоні, а також послаблення контролю над місцевими елітами, що проявилось, зокрема під час саміту Шанхайської організації в Самарканді, Узбекистан, 15-16 вересня.

Саміт, де відбулась зустріч президентів Китаю та Росії, продемонстував, що "провальна війна Путіна в Україні послаблює вплив Росії" в Середній Азії, твітує британський аналітик Тімоті Еш. Він вважає, що замість Росії, більше впливу отримає Китай в Середній Азії, а також Туреччина на Північному Кавказі.

"Війна в Україні: поразка Путіна прокладе шлях до першості Китаю в Євразії", - під таким заголовком вийшли стаття в The Conversation. Автори вказують, що Китай розширює вплив в регіоні за рахунок Росії.

Країни Середньої Азії зазвичай намагаються балансувати і отримувати інестиції з Пекіна, а військову допомогу - з Росії, йдеться в статті The Diplomat. Однак, через нестачу військ в Україні, Росія вивела значну кількість своїх військових з цих країн, зауважують аналітики Інституту вивчення війни.

ISW вказує на розслідування Радіо Свобода, опубліковане 14 вересня, в якому йдеться, що Кремль забрав приблизно 1500 російських військових з 201-ї військової бази в Душанбе до України, і планує передислокувати ще 600 військових з баз в Таджикістані, а також перемістив до України 300 військових з бази в Киргизстані.

Це відбувається на тлі посилення сутичок між таджицькими та киргизькими прикордонниками, включаючи перестрілку 14 вересня.

Аналітики ISW вказують - обидві країни входять до російського оборонного блоку. В середу Росія закликала країни швидко врегулювати суперечку на кордоні, однак, стрілянина відбувалась і в п'ятницю, повідомляють ЗМІ.

Найяскравіше зменшення впливу Росії в регіоні видно із того, що вона все менше контролює місцеві еліти, пишуть Браян Вонг та Іскандер Акилбаєв в статті для The Diplomat. Казахстан, Киргизстан та Узбекиcтан висловились проти вторгнення Росії до України і закликали поважати територіальну цілісність України.

Водночас, вплив Китаю в регіоні зростає і важливу роль в цьому відіграє економічна співпраця. Китай є важливим торговельним парнером та інвестором для всіх країн регіону.

Він "будує дороги, нафтопереробні заводи, залізницю", - говорить дослідниця Сінді Ю в статті для видання Spectator. А в ролі найбільшого торговельного партнера Казахстана Росію замінив ЄС, пише Bloomberg.

Цього тижня в регіоні тепло приймали керівника Китаю Сі Цзіньпіна, який вперше за більш ніж два роки здійснив міжнародний візит і обрав для цього саме Середню Азію. Лідери країн регіону поводились "запопадливо" перед китайським лідером, пише The New York Times.

Слова узбецького президента про "омолодження Китаю" та створення "помірно процвітаючого суспільства", які той говорив на зустрічі із Сі Цзіньпіном "точно такі, які вживають китайські губернатори, коли мають нагоду похвалити теперішнього лідера", - вказує в коментарі виданню Пейдон Сун, викладач сучасної китайської історії університету Корнелл у США.

The Conversation вказує, що для Путіна мало бути принизливим те, що під час саміту він змушений був визнати "застереження" Китаю щодо російської війни в Україні, адже російський президент намагається представити цю війну як протистояння Заходу.

Все ж, пише NYT, вплив Китаю на країни Середньої Азії не безмежний - країни регіону не виступили проти звіту ООН, який заявляє про можливі порушення прав людини і злочини проти уйгурів.