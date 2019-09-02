Китай поскаржився на США до Світової організації торгівлі

В понеділок Китай подав позов до Світової організації торгівлі (СОТ), оскаржуючи запровадження додаткових мит на китайські товари, повідомляє CNBC.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що останні санкції порушують домовленість, якої досягнули керівники США та Китаю на зустрічі в Осаці.

Додаткове мито у 15% на експорт китайських товарів у США вступило в дію у неділю 1 вересня. Під дію нових мит підпало широке коло споживчих товарів, включаючи взуття, одяг, пласкі телевізори, смарт-годинники та інше. Пекін також ввів у дію 5% мито на американську нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони зустрінуться для переговорів пізніше цього місяця і наголосив, що його метою є зменшити залежність США від Китаю і закликав американські компанії налагодити поставки з територій поза Китаєм.

"Ми не хочемо прислужувати Китаю! – сказав Трамп у Twitter. – Йдеться про свободу Америки. Змініть канал поставки. Немає причин купувати все з Китаю!"

Цей раунд підвищення мит призведе до зростання витрат американських домогосподарств на 1000 доларів на рік, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію досліджень.

Трамп, однак, процитував коментар американського економіста Пітера Морісі, який вважає, що американські споживачі не постраждають від підвищення тарифів, бо вартість китайської валюти впаде. Такий підхід розкритикували економісти МВФ в нещодавньому блозі вказуючи, що значна частина експортних контрактів зі США деномінована у доларах.

Виконавчий віце-президент Американської асоціації одягу та взуття Стів Ламап заявив у неділю, що нові мита впроваджені "якраз, в сезон найбільших продажів. Заявляють, що це шкодить Китаю. Але в реальності, вони шкодять нам. Ціни підуть вгору, продаж впаду, робочі місця буде втрачено", пише Reuters.

Торговельна війна США та Китаю вступає до нового періоду ескалації, говорить Чед Боун з Інституту міжнародної економіки Петерсона в коментарі The New York Times. Мита між США та Китаєм були загалом незмінними з жовтня 2018 року до середини цього року. Однак після зриву переговорів у травні, президент розпочав підвищення, а Китай підняв мита та поставки американських товарів на суму 75 мільярдів доларів і припинив закупівлі сільськогосподарських товарів, говорить дослідник.

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