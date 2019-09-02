Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Китай поскаржився на США до Світової організації торгівлі

Показати коментарі

В понеділок Китай подав позов до Світової організації торгівлі (СОТ), оскаржуючи запровадження додаткових мит на китайські товари, повідомляє CNBC.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що останні санкції порушують домовленість, якої досягнули керівники США та Китаю на зустрічі в Осаці.

Додаткове мито у 15% на експорт китайських товарів у США вступило в дію у неділю 1 вересня. Під дію нових мит підпало широке коло споживчих товарів, включаючи взуття, одяг, пласкі телевізори, смарт-годинники та інше. Пекін також ввів у дію 5% мито на американську нафту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони зустрінуться для переговорів пізніше цього місяця і наголосив, що його метою є зменшити залежність США від Китаю і закликав американські компанії налагодити поставки з територій поза Китаєм.

"Ми не хочемо прислужувати Китаю! – сказав Трамп у Twitter. – Йдеться про свободу Америки. Змініть канал поставки. Немає причин купувати все з Китаю!"

Цей раунд підвищення мит призведе до зростання витрат американських домогосподарств на 1000 доларів на рік, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію досліджень.

Трамп, однак, процитував коментар американського економіста Пітера Морісі, який вважає, що американські споживачі не постраждають від підвищення тарифів, бо вартість китайської валюти впаде. Такий підхід розкритикували економісти МВФ в нещодавньому блозі вказуючи, що значна частина експортних контрактів зі США деномінована у доларах.

/**/ /**/ /**/
Дивіться також:

У МВФ розкритикували ідеї Трампа про переваги слабкого курсу долара та мит на китайський імпорт

Виконавчий віце-президент Американської асоціації одягу та взуття Стів Ламап заявив у неділю, що нові мита впроваджені "якраз, в сезон найбільших продажів. Заявляють, що це шкодить Китаю. Але в реальності, вони шкодять нам. Ціни підуть вгору, продаж впаду, робочі місця буде втрачено", пише Reuters.

/**/ /**/ /**/ Поле кукурудзи, Іллінойс
Дивіться також:

Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи

Торговельна війна США та Китаю вступає до нового періоду ескалації, говорить Чед Боун з Інституту міжнародної економіки Петерсона в коментарі The New York Times. Мита між США та Китаєм були загалом незмінними з жовтня 2018 року до середини цього року. Однак після зриву переговорів у травні, президент розпочав підвищення, а Китай підняв мита та поставки американських товарів на суму 75 мільярдів доларів і припинив закупівлі сільськогосподарських товарів, говорить дослідник.

Дивіться також: Ураган, стрілянина, Китай-США - огляд важливих новин за вихідні у США

Ураган, стрілянина, Китай-США - огляд важливих новин за вихідні у США. Відео
Embed
Ураган, стрілянина, Китай-США - огляд важливих новин за вихідні у США. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:36 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG