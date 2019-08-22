У МВФ розкритикували ідеї Трампа про переваги слабкого курсу долара та мит на китайський імпорт

"Валютний курс – не молоток і не гвіздок", - пишуть економісти Міжнародного Валютого Фонду, застерігаючи проти використання валютної політики для балансування торговельного дефіциту.

В своїй статті "Приоборкуючи валютний ажіотаж", де одним з авторів виступила головна економістка МВФ Гіта Гопінат, автори подекуди прямо критикують політику адміністрації Трампа, який заявляв про те, що волів би бачити послаблення курсу долара в контексті пожвавлення економіки шляхом стимулювання експорту.

Політика з послаблення курсу долара в короткостроковій перспективі не матиме стимулюючого ефекту на експорт США, вважають економісти, адже більшість міжнародної торгівлі і так деноміновано у доларах.

"… Торгівля в основному відбувається в доларах, що означає, що більшість експорту країн не дуже реагують на зміни в курсі валют в короткостроковій перспективі. Це стосується основних торговельних партнерів США, де більшість контрактів на експорт та імпорт зі США укладаються в доларах".

Економісти попереджають про негативний вплив торговельних воєн на економіку.

Запровадження мит на імпорт з певної країни не вирішує питання недооціненості валюти цієї країни, вважають економісти МВФ. Торговельне протистояння між двома країнами призводить до того, що торгівля переходить до інших країн, наголошують економісти МВФ, підкреслюючи, що запровадженя адміністрацією Трампа мит на китайські товари не принесло очікуваних переваг.

Курс китайської валюти девальвував на біля 10 відсотків по відношенню до долара в основному в результаті запровадження додаткових мит з боку США, вважають у МВФ.

Ескалація напруги в торговельній сфері шкодить світовій економіці і частково відповідальна за перегляд нашого прогнозу зростання на 2019 – 2020 роки

"Американські споживачі та імпортери несуть тягар цих мит. Причина: більш сильний курс валюти США мав мінімальний вплив на ціни китайського експорту в доларах, збільшивши витрати для виробників та споживачів", -зазначають у МВФ.

"Ескалація напруги в торговельній сфері шкодить світовій економіці і частково відповідальна за перегляд нашого прогнозу зростання на 2019 – 2020 роки", - йдеться в колонці.

Говорячи про прийнятні кроки для вирівнювання торговельних дисбалансів між країнами, МВФ відзначає, що дисбаланси у світовій торгівлі не такі разючі, як було десять років тому. Все ж вони радять країнам, які мають торговельний дефіцит, таким як США та Британія, "зменшувати дефіцит бюджету при цьому не шкодячи зростанню, а посилюючи конкурентоспроможність експортних галузей, наприклад, через інвестиції до підвищення кваліфікації робочої сили, або заохочення заощаджень".

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