Білий дім не вважатиме удар малої тактичної ядерної зброї РФ "менш серйозним" і закликав Китай та Індію застерегти Росію від таких дій

Радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван в інтерв'ю американському телеканалу CNN у відповідь на запитання, чи розглядатиме президент США Джо Байден використання Росією тактичної ядерної зброї або її застосування у Чорному морі як менш серйозне, ніж застосування потужнішої стратегічної ядерної зброї, Салліван відповів, що "небезпечно" проводити такі відмінності, і що президент цього не робитиме.

Тактична ядерна зброя використовується для обмеженого удару без масових радіоактивних опадів й має потужність до 100 кілотонн, а стратегічні ядерні боєприпаси сягають до 1 000 кілотонн і запускаються з великої відстані.

"Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні - це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не будемо використовувати тактику салямі (slice the salami)", - сказав Салліван, ймовірно маючи на увазі так звану "тактику салямі", що передбачає політику, коли малі політичні кроки призводять до більшого ефекту.

Раніше у Кремлі неодноразово озвучували погрози про використання ядерної зброї, однак потім заявили, що "не планують брати участь" у "риториці з ядерної тематики".

Днями у Білому домі повідомили, що не бачать "жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю".

Окремо радник з нацбезпеки США зауважив, що президент Байден діятиме "методично", вирішуючи, як відповісти Саудівській Аравії на скорочення видобутку нафти і що варіанти включають зміни в безпековій допомозі США. Салліван сказав, що Білий дім переглядає відносини із Ер-Ріядом і "не збирається діяти поспішно".

Раніше "Голос Америки" повідомяв, що Сполучені Штати розкритикували позицію Саудівської Аравії в об'єднанні країн - експортерів нафти (ОПЕК+), які підтримала скорочення видобутку нафти країнами, що може допомогти Росії отримати більші прибутки від продажу енергоресурсів.

Салліван також додав, що союзники по НАТО та інші відповідальні країни, включно із ядерними державами Китаєм та Індією, повинні "надіслати дуже чітке та рішуче повідомлення Росії про те, що вони не повинні розглядати використання ядерної зброї в цьому конфлікті".

Байден вказав, що доступність енергоресурсів є надзвичайно важливою в час, коли світова економіка продовжує долати тривалий негативний вплив путінського вторгнення до України, яку в Москві досі називають "спецоперацією" з "денацифікації". Американський глава також заявив про плани у співпраці з американським Конгресом вжити заходів, щоб зменшити контроль ОПЕК над світовими цінами на енергоресурси.

Нині принц Саудівської Аравії й міністр оборони країни Халід бін Салман у Twitter відкинув звинувачення, що країна підтримує Росію у її війні в Україні: "Рішення ОПЕК+ було прийнято одноголосно винятково з економічних причин". В Ер-Ріяді раніше також заявили, що "Саудівська Аравія не політизує нафту чи нафтові рішення".

При цьому днями президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що спілкувався зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом: "Обговорили взаємодію у справі звільнення українських військовополонених. Також поспілкувалися про надання Україні макрофінансової підтримки. Вдячний за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН".

У статті використано матеріали CNN, Reuters