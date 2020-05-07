Чи збільшує Китай свій вплив на ВООЗ?

Президент США Дональд Трамп заявив про призупинення фінансування Всесвітньої організації з охорони здоров‘я, розкритикувавши організацію за провали у стримуванні пандемії коронавірусу.

Китай прагне скористатись із погіршення відносин США з ВООЗ, намагаючись без витрат великих коштів, збільшити свій міжнародний вплив, вважають оглядачі.

Після заяв Трампа, президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країна дасть 30 мільйонів доларів додатково для ВООЗ.

Все ж США залишаються найбільшим донором організації. Китай збільшив свій внесок до ВООЗ з майже 8 мільйонів у 2014 році до 10 мільйонів у 2019, що значно менше, ніж загальний внесок США до організації, що склав 893 мільйонів доларів за 2018-2019 роки, пише DW.

«Китайці дають так мало грошей, скільки можуть, - говорить в коментарі для Defense One контр-адмірал США Кеннет Бернард, який раніше був радником гендиректора ВООЗ. - Вони дають так мало коштів, скільки достатньо, щоб купити вплив».

Як свідчення впливу Китаю на організацію оглядачі наводять візит генерального директора ВООЗ Тедроса Гебрейсуса до Китаю наприкінці січня, коли він зустрівся з Сі Цзіньпіном і схвально відгукнувся про зусилля Китаю з подолання епідемії. ВООЗ також на початку виступала проти обмеження подорожей до Китаю.

Видання DefenseOne наводить і інший приклад подібної тактики Китаю - США надали більше 670 мільйонів доларів до операційного бюджету ООН минулого року, в той час, як Китай надав майже 370 мільйонів доларів. Однак представники Китаю очолюють 4 з 15 спеціалізованих установ ООН.

«Жодна з країн не очолює більше ніж одну», - говорить в коментарі виданню Мелані Гарт, дослідниця Центру з американського прогресу.

Зростання міжнародного впливу Китаю викликає занепокоєння, особливо з огляду на порушення прав людини, які відбуваються в країні. Правозахисники та представники міжнародної спільноти засуджують репресивну політику Китаю стосовно мусульман-уйгурів. «Якщо б будь-яка інша влада, крім китайської, безпідставно утримувала мільйон мусульман, вважаю, можна було б передбачити, що йшлося б не лише про розслідування їніх дій, але і про притягнення до відповідальності», - говорить в коментарі віданню Софі Річардсон, директорка з питань Китаю правозахисної організації HUman Rights Watch.

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