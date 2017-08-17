Китай – знову найбільший кредитор «Дядька Сема» - CNN

У червні, Китай збільшив свій портфель державного боргу США на 44 мільярди доларів до 1,15 трильйона доларів, повідомляє CNN Money, спираючись на дані Міністерства фінансів США.

Китай знову вийшов на перше місце серед власників держоблігацій США, випередивши Японію, яка зменшила свій портфель держоблігацій США на 21 мільярд доларів за місяць після того, як була найбільшим кредитором США протягом восьми місяців. Японія володіє державними облігаціями США вартістю 1,09 трильйона доларів США.

Протягом 2016 року, Китай змушений був продавати державні облігації США, для того, щоб зміцнити власну валюту з огляду на відплив готівки з країни. Однак, з початку року, після введення урядових обмежень на відплив капіталу, Китай поновив інвестиції до державних облігацій США. За цей рік валюта Китаю посилилась на 4 відсотки проти долару.

Протягом останніх дев’яти років Китай переважно був найбільшим іноземним кредитором США.

На сьогодні, рівень федерального боргу США досяг 19,8 трильйона доларів, повідомляє USGovernmentDebt.us.

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