Через звинувачення у шпигунстві, китайська Huawei може втратити ринки в Європі

Компанія Huawei, найбільший виробник устаткування в сфері телекомунікацй у світі, привернула увагу до своєї діяльності низки країн Заходу, через зв'язки цієї компанії з китайським урядом та звинувачення США в тому, що її устаткування може використовувати китайський уряд для шпигунства, пише Reuters. Компанія заперечує, що її технології використовує китайський уряд для шпигунства.

Питання допуску компанії до участі в тендері G5 обговорювали урядовці Німеччини 6 лютого. Зокрема, йшлося про те, як захистити майбутні мережі 5 покоління і чи варто закрити доступ компанії до відповідних тендерів.

Вашингтон намагається переконати Європейський Союз та інших союзників не купувати устаткування Huawei для мобільних мереж наступного покоління через занепокоєння стосовно шпигунства.

Однак, в Німеччині вважають за належне отримати запевнення від Huawei, а не усунути компанію від участі в тендерах, зазначають у Reuters. Канцлер Німеччини Меркель заявила, що Німеччина має отримати гарантії, що Huawei не передаватиме дані Китаю. Дітер Кемпф, голова Федерації Німецької індустрії (BDI) приєднався до заклику Меркель заявивши, що забезпечення дотримання такими компаніями, як Huawei стандартів безпеки буде більш мудро, аніж запроваджувати повну заборону проти Китаю.

"Це не матиме сенсу, - сказав Кемпф в коментарі Reuters. – Це звузить вибір продавців. Це може вплинути на витрати. Більш важливо, це матиме політичні наслідки – Китай захоче вжити заходів проти німецьких компаній".

Huawei вже створив лабораторії з інформаційної безпеки в Німеччині та Великобританії для того, щоб запевнити, що їх устаткування не містить "чорного ходу", який робив би мережі вразливими до кібершпигунства. Компанія також запропонувала створити відповідний центр у Польщі.

28 січня американські прокурори висунули звинувачення проти компанії, в яких йдеться, що Huawei намагався вкрасти технології, вчиняв шахрайські дії та пропонував винагороду за промислове шпигунство, та інше.

У розвідувальній спільноті США переконані, що Росія та Китай становлять найбільшу загрозу в сфері шпигунства та кібернападів на Сполучені Штати і позиції цих двох країн все більше зближуються.

Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, виступаючи під час слухань Комітету Сенату з розвідки, присвяченому основним загрозам, що стоять перед світом у 2019 році.

"Китай, Росія, Іран та Північна Корея все більше застосовують кібероперації, щоб впливати на розум та машини і кількість способів цього зростає – викрадення інформації, щоб впливати на громадян, або призводити до збоїв в роботі критично важливої інфраструктури", - заявив Коутс.

"Відносини Москви та Пекіна – найтісніші за багато десятиліть", - додав він.

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