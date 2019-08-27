Протестувальники в Гонконгу ламають стовпи, де, на їх думку, закріплені камери розпізнавання обличчя

Протести в Гонконгу тривають третій місяць. Цими вихідними між протестувальниками та місцевою поліцією відбулись сутичнки.

Протестувальники вийшли з вимогою демонтувати так звані "розумні ліхтарні стовпи", побоюючись, що влада Китаю використовує закріплені на них пристрої, щоб шпигувати за учасниками протестів за допомогою технології розпізнавання обличчя.

Під час акції протестувальники зруйнували один такий стовп і пошкодили ще декілька.

"Розумні" ліхтарні стовпи, перші 50 з яких було встановлено в червні, є джерелом WiFі та мають камери для слідкуванням за рухом автомобілів, порушеннями, а також мають сенсори для визначення забрудненості повітря.

Влада Гонконгу заперечила наявність технології розпізнавання облич на стовпах і заявила, що дані не надаються центральному урядові в Пекіні.

Однак, протестувальники не мають довіри до уряду, який вже використовував проти них сльозогінний газ.

Уряд Китаю відомий використанням високих технологій для нагляду за громадянами.

Протести в Гонконгу почались в червні через спроби прийняття закону про примусову екстрадицію з території Гонконгу до Китаю. Законопроект було відкладено через протести. Протестувальники вимагають повністю відкликати законопроект і розслідувати інциденти свавілля поліції.

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