Державний нагляд за громадянами в Китаї справді лякає – DefenseOne

Китай швидкими темпами запроваджує систему алгоритмізованого нагляду за громадянами. Про це пише дослідниця Стенфордського університету Анна Мітчелл в статті для американського оборонного видання DefenseOne.

"Уявіть суспільство, де громадянам уряд призначає рейтинги надійності. Ваш "рейтинг громадянина" супроводжує Вас завжди. Високий рейтинг дозволяє Вам отримати доступ до більш швидкого Інтернету і швидкого оформлення віз до Європи. Якщо ж Ви розміщуєте повідомлення в Інтернеті, які суперечать урядовій позиції з поточних подій, Ваш рейтинг знижується.

Комуністичний уряд Китаю розробляє "рейтинг громадянина", щоб стимулювати "гарну" поведінку

Для визначення рейтингу, приватні компанії співпрацюють з урядом, аналізуючи дані соціальних мереж та магазинів. Уряд збирає багато інформації через відеокамери на вулицях. Якщо Ви коїте злочин, або неналежно переходите вулицю, алгоритми розпізнавання обличчя визначають Вас через національну базу ідентифікації". Так дослідниця описала майбутнє Китаю, що може настати вже через кілька років.

Комуністичний уряд Китаю зараз розробляє "рейтинг громадянина", щоб стимулювати "гарну" поведінку. Масштабна мережа камер постійно слідкуватиме за рухами громадян, щоб зменшити злочинність та тероризм.

Вже діє проект "Золотий щит" Китаю, який, в основному, спрямовано на фільтрування інформації з Інтернету і, в результаті, населення має обмежений доступ до іноземний сайтів, таких як Google, Facebook, The New York Times. Рівень Інтернет—свободи в Китаї – найгірший в світі, заявляє Freedom House.

Кількість камер спостереження в Китаї складає 176 мільйонів. Ще 450 мільйони планують встановити до 2020 року

Така система соціальних рейтингів є лише частиною алгоритмізованого нагляду, наголошує дослідниця. Ще один елемент – це збільшення кількості камер спостереження, які дозволяють відслідковувати фізичні пересування людини. В 2015 році, національні поліція Китаю закликала створити "всюдисущу, повністю об’єднану і повністю контрольовану" мережу національного спостереження, використовуючи технологію розпізнавання облич та мережу відеокамер, йдеться в статті.

Зараз, за оцінкою IHS Markit, кількість камер спостереження в Китаї складає 176 мільйонів. Ще 450 мільйони планують встановити до 2020 року.

Заявляється, що метою цієї системи є боротьбі зі злочинністю, однак, правозахисники та активісти стривожені через можливе використання цієї системи для репресій. Такі репресивні технології можуть поширюватись з Китаю до інших авторитарних країн, попереджає дослідниця.

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