«Земля – це основоположне питання» - перший спікер Литви про реформування України на шляху до НАТО

Перший голова парламенту незалежної Литви ​Вітаутас Ландсберґіс коментує вступ України до НАТО та питання земельної реформи в ексклюзивному інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе

Мирослава Ґонґадзе: Україна щойно прийняла закон, визначивши курс до вступу до НАТО. На вашу думку, чи Європа та США усвідомлюють важливість України і готові прийняти Україну до НАТО?

Мені хотілося б бачити, щоб Україна стала справжньою ринковою економікою на основі поваги до права на приватну власність і свободи економічних рішень. ​

​Вітаутас Ландсберґіс: Як правило, - а це було і в нашому випадку і в інших випадках, - питання вступу до НАТО не обмежується тим, чи хочете ви стати членами НАТО, але торкається того, чи ви готові, чи ви провели реформи? Який у вас стиль управління та життя, чи ставитесь ви до своєї країни як до європейської демократії? Це не так просто, адже ви можете бажати змінитись, але чи ви здатні, чи є політична воля, щоб змінити стиль управління і відносин? Я не добре знаю, яким є законодавство і реальність в вашому сільському господарстві. Я хочу запитати – чи є приватна власність на землю, чи власники є новими, чи це частково залишились колишні власники?

М.Ґ.: Земельна реформа ще не розпочалась.

​В.Л.: Тоді не можна просуватись далі. І ви на це погоджуєтесь!?. Чому!? Звичайно, це буде дуже суперечливе питання, конфлікт інтересів, можливо, який наближатиметься за гостротою до громадянської війни.

Це (відсутність реформи прав власності - ГА) відкидає нас назад до великих землевласників, олігархів, можливо, кріпацтва, коли працівники економічно залежать від власників, а не тільки працюють на зарплату.

​ Земля – це основоположне питання. Литві було нелегко, але нам вдалось його вирішити, отримавши дуже незначну перевагу в парламенті. Важливо, щоб визнавалась приватна власність - законна приватна власність на землю. В Литві існували впливові голоси, які говорили: «Не робіть цього. Всі будуть битись з усіма. Краще вважати, що вся земля нікому не належить, а потім розділити її і віддати тим, хто хоче, або здатний працювати на землі». Але ми не занурились в цей безлад. Все ж таки, було багато неефективного управління, корупції, розчарувань, критики. Все було. Реформа, яка визнала і підтвердила право приватної власності на землю, уповільнилась і навіть зараз вона не повністю вирішилась через питання прав на землю у великих містах. Питання з сільською місцевістю і аграрною землею вирішене досить добре.

М.Ґ.: Ви вважаєте земельну реформу основою майбутніх перетворень?

В.Л.: Так, це одне з фундаментальних питань, особливо для такої аграрної країни як Україна. Якщо Україна не визначиться, не досягне вирішення цього питання, не варто очікувати на прогрес.

М.Ґ.: Як ви вважаєте, як зміниться Європа і, зокрема, Україна за п’ять років.

В.Л.: Мені хотілося б бачити, щоб Україна стала справжньою ринковою економікою на основі поваги до права на приватну власність і свободи економічних рішень.

Я б закликав політиків і політичні партії докладно розробити питання права власності на землю та аграрної реформи в своїх програмах.

​В.Л.: Якщо в країні багато ще належить державі, то, як правило, це не працює. Але, якщо українці і ті, хто пов'язані з сільським господарством, з цим погоджуються, можливо вони звикли до минулого, системи колгоспів і готові працювати на не своїй землі. Це відкидає нас назад до великих землевласників, олігархів, можливо, кріпацтва, коли працівники економічно залежать від власників, а не тільки працюють на зарплату. Все може бути набагато гірше. Це треба вирішувати.

Політичні партії чи партія в Україні мають включити до своєї програми заходи з вирішення питання економіки та те, як підняти рівень життя на селі. Розібратись, чи це справжні фермери і їх сім’ї працюють на селі, чи вони лише орендують землю на якийсь час без чіткого бачення що буде в майбутньому. Я б закликав політиків і політичні партії докладно розробити питання права власності на землю та аграрної реформи в своїх програмах. Як це можна зробити і що люди підтримують під час парламентських виборів.

М.Ґ.: Ви кажете, що майбутнє України залежить від українців, як завжди казав Бжезінський.

В.Л.: Звичайно, українці потребують незалежної України. Це потрібно і для Європи, але ні Європ, ані хтось ззовні не може змінити українців. Вони мусять це зробити, і тоді ми побачимо – О! Це Україна!

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