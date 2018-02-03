У причетності до масового вбивства в Лас-Вегасі офіційно обвинуватили продавця зброї

Прокурори звинуватили в злочинній змові продавця зброї, який продав бронебійні патрони Стівену Педдоку





У США прокуратура пред'явила офіційне звинувачення мешканцю штату Аризона, який продав бронебійні патрони Стівену Педдоку, який влаштував стрілянину в Лас-Вегасі в жовтні.

Прокурори стверджують, що саме продавець зброї Даґлас Гейґ виготовив для Педдока бронебійні патрони. Гейґу пред'явлені звинувачення в злочинній змові з метою виробництва і продажу боєприпасів без ліцензії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.



1 жовтня Педдок відкрив вогонь по відвідувачах фестивалю кантрі-музики з вікна готелю в розважальному комплексі в Лас-Вегасі. Загинули 58 осіб, понад 500 отримали поранення. Вбивця вчинив самогубство до прибуття поліції. Причини його вчинку досі не з'ясували.



Слідчі дізналися, що напад Педдока був добре спланованим. У його номері знайшли арсенал зброї і записи з розрахунками траєкторії польоту куль.



Продавець боєприпасів заявив, що не вважає себе відповідальним за те, що сталося. При цьому він визнав, що Педдок при покупці патронів повідомив про намір використовувати зброю під час шоу. Коли продавець зрозумів, що боєприпаси були використані для вбивства, то закрив магазин.



Стрілянина в Лас-Вегасі - одна з найкривавіших подій в історії Сполучених Штатів після терактів 11 вересня 2001 року.

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