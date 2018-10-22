На роботу тверезим. Легалізація марихуани у Канаді примусила роботодавців переглянути межі дозволеного

Канадські роботодавці намагаються виробити правила, які будуть регулювати вживання марихуани, яку днями легалізували в країні. Оскільки немає достатньо наукових досліджень, які б встановили «безпечну» дозу марихуани і передбачали наслідки від її вживання, компанії притримуються обережного підходу та випускають дуже суворі інструкції. Про це пише видання Quartz.

Від працівників очікується, що вони приходитимуть на роботу у стані, щоб могти виконувати свої обов’язки

Зокрема, авіакомпанії вимагають, щоб значна частина працівників не вживали рекреаційну марихуану поза роботою взагалі.

Для тих, хто працює в офісі, по суті, нічого не змінилося: від працівників очікується, що вони приходитимуть на роботу у стані, щоб могти виконувати свої обов’язки. Якщо людини не має рецепта для медичної марихуани, працедавець не зобов’язаний створювати для неї особливі умови, щоб забезпечувати можливість для вживання марихуани.

Одна з канадських медійних компаній у своїх правилах для працівників розглядає три окремі сфери: неповносправність, паління та лікарський засіб. Ось уривок:

Неповносправність. Вживання марихуани, медичної чи іншого виду, прирівнюється до будь-яких інших медикаментів, алкоголю чи токсичної речовини, які можуть викликати розумову чи фізичну неповносправність та вплинути на здатність виконувати роботу. Людина не має права бути неповносправною на робочому місці.

Паління: [Компанія] продовжуватиме підтримувати робоче місце, вільне від паління, щоб забезпечити безпеку та добробут для всіх людей. Це стосується марихуани, тютюну або будь-якої іншої речовини, яка виділяє дим чи пару.

Працівникам забороняється розповсюдження марихуани серед колег, як і дарування продуктів, виготовлених на її основі

Лікарський засіб. Подібно до будь-якого іншого лікування, призначеного лікарем, ми забезпечимо, щоб люди, які мають рецепт на медичну марихуану, мали можливість вживати її на робочому місці за умови, що це не порушує правила щодо обмеження куріння та / або неповносправності.

У правилах також наголошується, що марихуана прирівнюється до інших речовин, поширення яких контролюється законом, таких, як алкоголь, і її придбання та поширення регулюється окремим законом. Працівникам забороняється розповсюдження марихуани серед колег, як і дарування продуктів, виготовлених на її основі, оскільки їх поки що не легалізовано.

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