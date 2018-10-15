Коледж марихуани: канадські студенти вчаться вирощувати коноплю

Це надзвичайно унікальне рослина, і люди мають справжню емоційну прив’язаність до неї

Поки канадці готуються до легалізації рекреаційної марихуани цього тижня, 24 студенти першими в країні працюють над отриманням формальної освіти в галузі вирощування коноплі.

Канада стане першою індустріалізованою країною, яка легалізує рекреаційне вживання марихуани в середу. Цим буде виконана передвиборча обіцянка лібералів та прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, які стверджували, що завдяки цьому кроку марихуана не потраплятиме в руки неповнолітніх, а також зменшиться кількість пов'язаних із цим злочинів.

У яскраво освітлених приміщеннях Ніагарського коледжу в Онтаріо, захищених парканами та шарами замкнених дверей, є 50 клонів конопель, які студенти вчаться зрошувати, підживлювати, захищати, відслідковувати штриховими кодами, перевіряти хімічний вміст, збирати врожаї та висушувати, пояснив координатор програми Білл Макдональд.

«Вони також вивчають бізнесову сторону. Якщо ви вирощуєте цей урожай, скільки це коштуватиме вам? Скільки праці (волі) вам потрібно?»

«Це надзвичайно унікальне рослина, і люди мають справжню емоційну прив’язаність до неї», – додає Макдональд.

За його словами, поки влада стурбована тим, що канадська легальна пропозиція марихуани може не відповісти пропозиції і не зможе придушити чорний ринок, програма викликає зацікавлення.

Нюанс зі студентами ... вони не зможуть використати свій продукт: усі рослини повинні бути знищені в кінці курсу

«Ліцензовані виробники вже підходять для наших випускників».

Промисловість марихуани в Канаді, яка активно розвивається, привернула увагу великих представників роздрібної торгівлі, таких як канадський підрозділ Walmart Inc та інших глобальних компаній, головним чином у галузі алкоголю та напоїв. Вони розглядають можливість виходу на ринок продуктів на основі марихуани.

Єдиний нюанс зі студентами в Ніагарському коледжі – це те, що вони не зможуть використати свій продукт: усі рослини повинні бути знищені в кінці курсу.

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