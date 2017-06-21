Український гурт приголомшив публіку на шоу «Америка має талант»

Український танцювальний гурт Light Balance дав «один із найбільш запаморочливих виступів в історії «Америка має талант»», сказано на офіційній сторінці конкурсу в мережі Facebook.

Чоловіки настільки вразили ведучу програми Тайру Бенкс, що вона скористалася своїм унікальним правом, доступним тільки один раз на сезон, і натиснула «чарівну кнопку», яка відправляє учасників одразу в наступний тур – на живі виступи.

Група танцюристів з України вразила глядачів і суддів унікальним виступом, у якому складна хореографія доповнювалася незвичайними неоновими костюмами, що світилися в темряві.

«Зупиніться прямо зараз. Я захоплена вами, хлопці. Хіба це не було неймовірно? Божевільно добре?» – Бенкс запитали аудиторію перед тим, як натиснути на кнопку.

Light Balance уже брали участь в аналогічному шоу у Великобританії у 2014 році, де дійшли до півфіналу.

Шоу «Америка має талант» транслюється на телеканалі NBC по вівторках.

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