Королева паперових квітів: історія успіху Христини Балушки

Ексклюзивне інтерв’ю «Голосу Америки» з Христиною Балушкою входить до серії «Українці – історії успіху».

Податися в чужу країну в 24-річному віці, щоб реалізувати свою дитячу мрію стати дизайнером одягу, і, коли її досягнув, відмовитися від усього, зрозумівши, що знайшов своє істинне покликання в іншій діяльності – саме так починається історія Христини Балушки та її бренду «БАЛУШКА: мистецтво паперових квітів».

Зараз, після шести років існування компанії в Г'юстоні, Техас, «БАЛУШКА» виходить на міжнародний ринок, із філією в Дубаї та клієнтами по всьому світу. Вишукані стіни з делікатних паперових квітів прикрашають вітрини популярних магазинів, музичні фестивалі, галереї, урочисті події та домівки людей. «БАЛУШКА» співпрацює з тижнем моди в Нью-Йорку і такими відомими компаніями, як Macy’s, Lord & Taylor і Vera Bradley.

Від будівельної компанії – до паперових квітів

Христина здобула в Україні економічну освіту і виконувала роботу технічного характеру в одеській будівельній компанії. Проте дівчина завжди знала, що хоче займатися креативним бізнесом: творчі здібності у неї тісно переплелися з підприємницьким хистом, любов до дизайну – з потребою виготовляти та просувати новий продукт. Тільки захоплення шиттям поступово витіснила пристрасть до конструювання квітів із паперу, а досвід розвитку попередніх проектів допоміг у побудові нового бізнесу.

«Я приїхала в Штати з мрією займатися мистецтвом. Почала вивчати дизайн одягу – хотіла бути модельєром», – розповідає Христина Балушка, яка з 12-ти років шила власний одяг. Проте щаслива випадковість допомогла дівчині зрозуміти, в чому її справжнє покликання і що може зробити її щасливою.​

Коли Христина закінчувала навчання в американському коледжі, викладачка попросила її виготовити паперові квіти для фотосесії для компанії, що виробляє весільний одяг. Дівчина ніколи раніше не робила такого і сказала про це професорці, на що отримала відповідь: «У мене враження, що ти можеш зробити все, що завгодно».

Викладачка дала Христині трішки паперу, і дівчина всю ніч майструвала квіти. Замовнику дуже сподобався результат, і компанія замовила ще 60 штук.

«З кожною новою квіткою я бачила прогрес і розуміла, що то є моє покликання, – ділиться підприємиця. – Я закінчила навчання, паралельно зрозумівши, що набагато щасливіша, коли роблю квіти, ніж коли шию. Тому вирішила кардинально змінити кар’єру і стати художником… чи просто людиною, яка робить паперові квіти (сміється)».

Створення бізнесу

Бізнес - це страшно, і ти не завжди знаєш, із чого почати, але найголовніше – це почати.

Разом з тим, як техніка і майстерність Христини вдосконалювалися, до неї приходило усвідомлення потенціалу цієї справи, що привело до рішення розпочати власний бізнес. До цього у дівчини вже було два проекти.

Економічна освіта, на її думку, частково посприяла її досягненням у сфері підприємництва. Хоча на момент створення «БАЛУШКИ» знання, отримані в українському університеті, вже були застарілими та ще й теоретичними, проте саме навчання послужило як «спортзал для мозку», говорить Христина.

Приклад батьків-підприємців також відіграв важливу роль у формуванні підприємницької свідомості: «Я не бачила батьків, які ходили на роботу – вони працювали на себе. Тому розуміння того, що маю працювати на себе, прийшло до мене дуже природньо і в ранньому віці».

Тим не менш, навіть приклад близьких і особистий досвід не перекреслюють страх, який виникає перед тим, як розпочати щось нове, стверджує підприємиця. «То є страшно, і ти не завжди знаєш, із чого почати, але найголовніше – це почати, – підкреслює дівчина. – При тому важливо мати іншу професію/роботу, щоб могти забезпечувати собі нормальне існування. У США говорять, що це нормально не заробляти грошей на своєму бізнесі протягом перших трьох-п’яти років».

Тим не менш, «БАЛУШКА» приносила прибутки з першого дня, великою мірою тому, що Христина будувала свій бізнес без позик, спочатку не орендувала окремого приміщення і розвивалася поступово. Паралельно дівчина працювала на повну занятість. Вона постійно наголошує на важливості того, щоб починати підприємницьку діяльність на додаток до основної роботи:

Бізнес – як дитина, яка розвивається щодня. Залежно від того, як вона розвивається, ти маєш адаптуватися до неї.

«Багато людей кидають усе і намагаються щось будувати, але це забирає стільки часу й енергії. Ти не можеш перебувати в такому стресі й організовувати бізнес, поки доводиться платити за дім, дитину тощо. Потрібно все робити поступово. Має бути певна база – освіта, заощадження, які дозволять покрити обов’язкові витрати, прогодувати себе і сім’ю, а паралельно будувати бізнес».

Не випереджати події важливо і в самому бізнесі. Одного року в компанії Христини працювало 17 людей. Зараз вона бачить цей крок як помилку:

«Бізнес – як дитина, яка розвивається щодня. Залежно від того, як вона розвивається, ти маєш адаптуватися до неї. Протягом року в мене було 17 працівників, поки я не зрозуміла, що не можу їх усіх організувати, і весь свій час витрачаю на те, щоб спілкуватися з ними, намагаючись щось розтлумачити».

Підприємиця зменшила кількість працівників до шести, потім чотирьох, згодом двох, поки не залишилася сама. Проте їй багато допомагають батьки, які зазвичай приїжджають під час великих змін у житті чи роботі Христини, а ще є підрядники – люди, що працюють тільки тоді, коли є великі замовлення. Крім того, є команда, яка допомагає встановлювати стіни з квітами на місці події.

Творчість як компонент бізнесу

В асортименті «БАЛУШКИ» – біля 30 стилів квіток, і залежно від розміру та складності, створення однієї квітки забирає від тридцяти хвилин до семи годин. Величина варіює від 1 сантиметра до 2,5 метрів. Щодо стін, то кожна з них унікальна. «Буває, що цілий місяць працюємо лише над одним замовленням, – розповідає Христина. – На прикріплення квітів до стіни витрачається день, після чого її потрібно перевезти й інсталювати».

Важливо мати міцний фундамент, а потім ти можеш будувати, що хочеш.

Майстриня говорить, що ідеї для дизайну квітів черпає з різних джерел: «Багато ідей приходить зсередини. Також черпаю натхнення від природи, але після цього мій математичний склад розуму дається взнаки: я беру лінійку й олівець і конструюю квіти. Моя стилістика більш геометрична. Мені подобаються чіткі форми та лінії».

Христина переконана, що їй вдалося побудувати успішний бізнес завдяки тому, що вона думає не лише про дизайн, а мислить «цифрами, лінійками й олівцями»: «Я вважаю, що якщо в тебе не буде успішного бізнесу, ти не розвиватимешся як художник. У тебе не буде волі і часу думати про якусь майстерність, якщо в тебе немає засобів, щоб вести нормальне життя. Спочатку необхідно задовольнити базові потреби, а потім рухатися далі. З часів роботи в будівельній компанії у мені заклалося розуміння, наскільки важливо мати міцний фундамент, а потім ти можеш будувати, що хочеш».

Бажати і досягати: поради підприємцям

Я розуміла, що дорога не буде легкою, але змінила все для того, щоб бути щасливою.

Дуже частою помилкою, яка не дозволяє людям прогресувати в житті та бізнесі, на думку Христини Балушки, є те, що люди ставлять себе в певні кордони. «Я йшла по життю і робила те, що хотіла. Але дуже багато працювала, – зауважує дівчина, яка в свій час чистила рибу на Алясці, прибирала мотелі і працювала в ресторані. – Тільки зараз вчуся відпочивати і просто брати якийсь час для себе. До того працювала по 18 годин на день, без вихідних, навіть коли мала гарну роботу».

Христину мотивувало те, що вона бачила перед собою цілі: «Я завжди знала, що хочу бути в креативному бізнесі. Я також розуміла, що дорога не буде легкою, але змінила все для того, щоб бути щасливою. Думала про те, що життя тільки одне, і в нас так мало часу на землі, то чому ми маємо робити те, чого не хочемо робити? Я прагнула, щоб моя робота була приємною і розвивала мене. Я хотіла прокидатися і бажати робити те, що роблю, і заробляти на тому гроші. То була моя перша формула, і вона до мене прийшла дуже рано в житті. Я те знала з самого початку».

Людям, які сумніваються і зволікають, не наважуючись зробити крок назустріч своїй мрії, Христина радить написати все на аркуші паперу – зіставити паралельно плюси і мінуси, визначити перешкоди і озвучити їх для себе: «Іноді ми щось собі придумуємо, і воно тільки в нас у голові».

Коли ви побудуєте один бізнес, у вас уже є воля робити що завгодно.

Щоб не заплутувати себе і формувати чітке бачення, підприємиця рекомендує розмовляти з розумними людьми: «Знайдіть розумну й успішну людину і напишіть їй імейл. Жодна людина, яка побудувала щось, не проігнорує вас. Вона може відповісти, що в неї немає зараз часу, але буде згодом».

Користь такого спілкування дівчина перевірила на власному досвіді: «Кожна людина з мого оточення дала мені якусь пораду щодо бізнесу, тому я ніколи не кажу, що сама його побудувала. Я розмовляла з людьми, які працювали у великих корпораціях. Я запрошувала їх до себе на вечерю, і ми розмовляли про бізнес. Суть бізнесу така сама: чи я завтра продаватиму шини, чи квіти, не має різниці. Тому, коли ви побудуєте один бізнес, у вас уже є воля робити що завгодно. Є багато аспектів: бухгалтерія, маркетинг, але це все однакове: потрібно прикласти такі самі зусилля і вирішувати такі самі проблеми».

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Ідіть на роботу, відпрацюйте свої вісім годин, прийдіть додому і продовжуйте працювати на себе. Навіть якщо ви не заробляєте на тому, що вкладаєте, воно все є інвестицією в майбутнє.

Підприємиця також наголошує на важливості ментора, з яким ви спілкуватиметеся регулярно на теми бізнесу, і команди працівників, які щиро віритимуть у вашу ідею, і це мотивуватиме їх до праці.

Основними інгредієнтами рецепту успіху Христина Балушка вважає продуктивність, мотивацію та інновацію. Вона закликає пам’ятати, що в житті ніхто нічого не зробить замість вас: «Ідіть на роботу, відпрацюйте свої вісім годин, прийдіть додому і продовжуйте працювати на себе. Навіть якщо ви не заробляєте на тому, що вкладаєте, воно все є інвестицією в майбутнє. Навіть якщо ви не досягли нічого за два-три роки – деякі справи вимагають десяток років. Навіть якщо ви не бачите результату, ви повинні себе мотивувати. На все потрібно дивитися в проекції. І найважливіше – не здаватися: якщо ви працюєте і вірите в себе, то ви стовідсотково будете успішними».

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