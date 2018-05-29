Лікарі розповідають, як рятували Скрипалів від нервово-паралітичної отрути

Британська телерадіомовна корпорація вперше подає розповіді лікарів, які рятували життя колишнього офіцера російського військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після отруєння 4 березня.

Розширений репортаж, який транслватимуть у вівторок увечері, буде черговою порцією обмеженої інформації про інцидент, що став причиною міжнародної напруженості, після того як Лондон звинуватив Москву у відповідальності за застосування нервово-паралітичної зброї на британській території.

Росія гучно відкидає звинувачення, з якими погодилися більшість західних країн, виславши на знак протесту понад 100 російських дипломатів з багатьох столиць.

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Працівники лікарні у містечку Солсбері розповіли Бі-Бі-Сі, що коли був встановлений факт застосування потужної нервово-паралітичної речовини, то вони вважали, що жертви не виживуть.

Лікарі також визнають, що зараз не певні щодо подальшого стану здоров’я потерпілих.

“Відверто кажучи, ми не знаємо”, - визнала в інтерв’ю медичний директор лікарні Крістін Бланшард.

Сергія та Юлію Скрипалів знайшли непритомними на лавці у центрі Солсбері, і лікарі кажуть, що найбільше побоювалися можливих широких масштабів отруєння й остерігалися, що лікарня не справилася б з додатковими жертвами.

Медики боялися також за своє здоров’я, особливо коли до лікарні з подібними симптомами потрапив службовець місцевої поліції Нік Бейлі, який одним з перших прибув на місце інциденту.

Спочатку двох пацієнтів вважали жертвами надмірної дози наркотиків, але, встановивши діагноз, лікарі підтримували їх у стані коми, сподіваючись, що вони виживуть, і що їхні тіла зможуть знову виробляти необхідні ензими.

Заява Юлії Скрипаль

33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні 9 квітня, а про виписання її 66-річного батька повідомили 18 травня.

Вони перебувають у невідомому місці під захистом поліції у той час, як триває розслідування спроби їхнього убивства.

На тлі тверджень російського посольства в Лондоні, що Скрипалів утримують насильно, 23 травня агенція Reuters оприлюднила відео звернення Юлії Скрипаль.

Вона сказала, що перебувала у комі 20 днів, і що її одужання було “повільним і надзвичайно болісним”.

“Я вдячна чудовим і добрим працівникам лікарні в Солсбері, місця, що стало мені дуже близьким. Я також дуже вдячна всім людям, що надали нам допомогу на вулиці в день нападу”, - йдеться в оприлюдненому листі Юлії Скрипаль, написаному від руки російською, а також англійською мовами.

Юлія Скрипаль не відповідала на запитання, а лише зачитала зокрема таке: ” Я вдячна за пропозиції допомоги з боку російського посольства. Але на даний час я не готова і не хочу нею скористатися”.

Згодом речник Кремля Дмитрій Пескос сказав Reuters, що на його думку Юлія Скрипаль робила заяву під примусом.

Британська поліція не оголошує подробиць перебігу розслідування, але у пресу просочуються дані, що найбільше отрути було виявлено на вхідних дверях помешкання Сергія Скрипаля у Солсбері.

Це дало підстави для припущень, що отрута можливо була нанесена на дверну ручку, до якої доторкнулися потерпілі.

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