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Лікарі розповідають, як рятували Скрипалів від нервово-паралітичної отрути

Юлія Скрипаль з помітним шрамом на горлі під час заяви 23 травня 2018р.

Британська телерадіомовна корпорація вперше подає розповіді лікарів, які рятували життя колишнього офіцера російського військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після отруєння 4 березня.

Розширений репортаж, який транслватимуть у вівторок увечері, буде черговою порцією обмеженої інформації про інцидент, що став причиною міжнародної напруженості, після того як Лондон звинуватив Москву у відповідальності за застосування нервово-паралітичної зброї на британській території.

Росія гучно відкидає звинувачення, з якими погодилися більшість західних країн, виславши на знак протесту понад 100 російських дипломатів з багатьох столиць.

Росія несе відповідальність за отруєння в Солсбері – Держдеп США

Працівники лікарні у містечку Солсбері розповіли Бі-Бі-Сі, що коли був встановлений факт застосування потужної нервово-паралітичної речовини, то вони вважали, що жертви не виживуть.

Лікарі також визнають, що зараз не певні щодо подальшого стану здоров’я потерпілих.

“Відверто кажучи, ми не знаємо”, - визнала в інтерв’ю медичний директор лікарні Крістін Бланшард.

Сергія та Юлію Скрипалів знайшли непритомними на лавці у центрі Солсбері, і лікарі кажуть, що найбільше побоювалися можливих широких масштабів отруєння й остерігалися, що лікарня не справилася б з додатковими жертвами.

Медики боялися також за своє здоров’я, особливо коли до лікарні з подібними симптомами потрапив службовець місцевої поліції Нік Бейлі, який одним з перших прибув на місце інциденту.

Спочатку двох пацієнтів вважали жертвами надмірної дози наркотиків, але, встановивши діагноз, лікарі підтримували їх у стані коми, сподіваючись, що вони виживуть, і що їхні тіла зможуть знову виробляти необхідні ензими.

Заява Юлії Скрипаль

33-річну Юлію Скрипаль виписали з лікарні 9 квітня, а про виписання її 66-річного батька повідомили 18 травня.

Вони перебувають у невідомому місці під захистом поліції у той час, як триває розслідування спроби їхнього убивства.

На тлі тверджень російського посольства в Лондоні, що Скрипалів утримують насильно, 23 травня агенція Reuters оприлюднила відео звернення Юлії Скрипаль.

Вона сказала, що перебувала у комі 20 днів, і що її одужання було “повільним і надзвичайно болісним”.

“Я вдячна чудовим і добрим працівникам лікарні в Солсбері, місця, що стало мені дуже близьким. Я також дуже вдячна всім людям, що надали нам допомогу на вулиці в день нападу”, - йдеться в оприлюдненому листі Юлії Скрипаль, написаному від руки російською, а також англійською мовами.

Юлія Скрипаль не відповідала на запитання, а лише зачитала зокрема таке: ” Я вдячна за пропозиції допомоги з боку російського посольства. Але на даний час я не готова і не хочу нею скористатися”.

Згодом речник Кремля Дмитрій Пескос сказав Reuters, що на його думку Юлія Скрипаль робила заяву під примусом.

Британська поліція не оголошує подробиць перебігу розслідування, але у пресу просочуються дані, що найбільше отрути було виявлено на вхідних дверях помешкання Сергія Скрипаля у Солсбері.

Це дало підстави для припущень, що отрута можливо була нанесена на дверну ручку, до якої доторкнулися потерпілі.

У Солсбері досі може бути нервово-паралітична отрута - на очисні роботи підуть місяці

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