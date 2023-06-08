Дим від найбільших в історії лісових пожеж у Канаді сягнув Вашингтона. На вулицю – лише у масці

Жителі Північної Америки знову не виходять з дому без масок. Причина – не у поверненні COVID-19, а в сезонних лісових пожежах, які вирують лісами Канади, і які цього року досягли рекордних масштабів.
Фотографії Нью-Йорка нагадують фільми про апокаліпсис – червоне повітря, крізь яке пробиваються промені жовтогарячої кулі. Влада міста заявила, що стан повітря є зараз найгіршим на планеті та найгіршим в історії міста. Всім рекомендують залишатися вдома, а тим, хто все ж має виходити на вулицю, будуть роздавати безкоштовні маски.
За словами губернаторки штату Нью-Йорк Кейті Гочул, мільйон масок буде роздано ньюйорківцям протягом лише одного четверга. Людей, які щойно розпрощалися з масками, після закінчення епідемії COVID, губернаторка поспішила завірити, що ці маски – ненадовго.
"Це тимчасова ситуація. Це не COVID ", - сказала вона на прес-конференції і додала, що в автобусах і поїздах Нью-Йорка є високоякісні системи фільтрації повітря, які роблять подорожі безпечними.
Як кажуть експерти, перебування на вулиці діє на організм як викурювання по цигарці щогодини. Вони попереджають, що деякі елементи, які зараз є в повітрі, не виводяться з організму природним шляхом і можуть завдати довгострокової шкоди.
Телевізійні новини інших міст у США починаються зі зведення стану повітря, яке погіршується на всьому східному узбережжі – від прикордонних з Канадою штатів на півночі – до Філадельфії та інших частинах Пенсильванії, і до південного штату Джорджія. Густий смог затягнув столицю та околиці Вашингтона. Рівень забруднення повітря – найгірший, 6-ий із 6-ти можливих.
Як виникають сезонні пожежі?
За прогнозами, небезпечна задимленість збережеться до вихідних. Велика частина диму йде з Квебеку, де горить 150 пожеж. Це вже найгірший сезон пожеж у Квебеку за всю історію.
Хоча лісові пожежі в Північній Америці є сезонним явищем, що буває від травня до жовтня, експерти кажуть, що цього року вони почалися на півтора місяця раніше через зміни клімату – високу температуру і посуху.
У деяких районах Канади температура повітря сягнула майже 50 С, а екстремальна посуха зробила так, що найменшої блискавки було достатньо, щоб запалити сухі дерева. Більшість лісових пожеж стаються через блискавки – 85%, решта припадає на людський, чи технологічний фактор – пожежу може почати незагашений недопалок, або навіть іскра від колії на залізниці. Вже на цей момент згоріло 3,3 мільйона гектарів лісів.
Наслідки пожеж у Канаді відчують навіть у Норвегії
За даними Канадського міжвідомчого центру лісових пожеж (CIFFC), у четвер вранці в Канаді було 437 активних пожеж, 248 з них вийшли з-під контролю. понад 20 тисяч канадців довелося евакуювати.
Газета New York Times пише, що очікується, що дим від цих пожеж дійде навіть до Норвегії, хоча там він не спричинить людям проблем зі здоров’ям.
Посилаючись на вчених з Інституту досліджень клімату та навколишнього середовища в Норвегії, NYT каже, що з 1 червня дим посунув на Гренландію та Ісландію, а спостереження на півдні Норвегії підтвердили збільшення концентрації горючих часинок в атмосфері. Як кажуть місцеві експерти, запах диму буде відчутний, але шкоди здоров’ю він не завдасть.