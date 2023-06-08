Дим від найбільших в історії лісових пожеж у Канаді сягнув Вашингтона. На вулицю – лише у масці

Жителі Північної Америки знову не виходять з дому без масок. Причина – не у поверненні COVID-19, а в сезонних лісових пожежах, які вирують лісами Канади, і які цього року досягли рекордних масштабів. Фотографії Нью-Йорка нагадують фільми про апокаліпсис – червоне повітря, крізь яке пробиваються промені жовтогарячої кулі. Влада міста заявила, що стан повітря є зараз найгіршим на планеті та найгіршим в історії міста. Всім рекомендують залишатися вдома, а тим, хто все ж має виходити на вулицю, будуть роздавати безкоштовні маски. За словами губернаторки штату Нью-Йорк Кейті Гочул, мільйон масок буде роздано ньюйорківцям протягом лише одного четверга. Людей, які щойно розпрощалися з масками, після закінчення епідемії COVID, губернаторка поспішила завірити, що ці маски – ненадовго. "Це тимчасова ситуація. Це не COVID ", - сказала вона на прес-конференції і додала, що в автобусах і поїздах Нью-Йорка є високоякісні системи фільтрації повітря, які роблять подорожі безпечними.

Як кажуть експерти, перебування на вулиці діє на організм як викурювання по цигарці щогодини. Вони попереджають, що деякі елементи, які зараз є в повітрі, не виводяться з організму природним шляхом і можуть завдати довгострокової шкоди. Телевізійні новини інших міст у США починаються зі зведення стану повітря, яке погіршується на всьому східному узбережжі – від прикордонних з Канадою штатів на півночі – до Філадельфії та інших частинах Пенсильванії, і до південного штату Джорджія. Густий смог затягнув столицю та околиці Вашингтона. Рівень забруднення повітря – найгірший, 6-ий із 6-ти можливих.

Як виникають сезонні пожежі? За прогнозами, небезпечна задимленість збережеться до вихідних. Велика частина диму йде з Квебеку, де горить 150 пожеж. Це вже найгірший сезон пожеж у Квебеку за всю історію. Хоча лісові пожежі в Північній Америці є сезонним явищем, що буває від травня до жовтня, експерти кажуть, що цього року вони почалися на півтора місяця раніше через зміни клімату – високу температуру і посуху. У деяких районах Канади температура повітря сягнула майже 50 С, а екстремальна посуха зробила так, що найменшої блискавки було достатньо, щоб запалити сухі дерева. Більшість лісових пожеж стаються через блискавки – 85%, решта припадає на людський, чи технологічний фактор – пожежу може почати незагашений недопалок, або навіть іскра від колії на залізниці. Вже на цей момент згоріло 3,3 мільйона гектарів лісів.