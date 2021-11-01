Кліматична криза становить "екзистенційну загрозу людству", - Байден на COP26 у Глазго

У шотландському Глазго розпочалась двотижнева 26-та світова кліматична конференція ООН - COP26. Участь беруть десятки світових лідерів та очільників неурядових організацій, серед них - президент США Джо Байден.

"Глазго повинне бути початком десятиріччя амбіцій та інновацій, щоб уберегти наше спільне майбутнє", - заявив Байден із трибуни COP26. Він визнав, що зміни клімату "руйнують життя людей і нищать засоби до існування", коштуючи державам трильйони доларів.

"Рекордні посухи, що підживлюють все більш поширені лісові пожежі, а в деяких місцях нищать врожаї,.. урагани, які раніше траплялись раз на століття, а тепер - раз на кілька років. В останні кілька місяців США пережили все це".

Американський лідер також додав: "Думаю, я не маю вибачатись, але я прошу вибачення за те, що США - попередня адміністрація - вийшли із Паризької кліматичної угоди, що поставило нас у дещо невигідну позицію". За словами Байдена, пише CNN, кліматична криза становить "екзистенційну загрозу людству як ми його знаємо".

"Ми стоїмо у поворотній точці світової історії. Ми маємо можливість інвестувати у себе й створювати майбутнє із справедливою чистою енергетикою", - сказав Байден і закликав інших світових лідерів інвестувати в чисту енергетику, створюючи у галузі "мільйони високооплачуваних робочих місць і можливості в усьому світі".

Генсек ООН Антоніу Гутерреш також закликав учасників зустрічі до дій: "Час сказати "досить". Досить нівечити наше біологічне різноманіття. Досить вбивати себе викидами вуглецю. Досить ставитись до природи як до туалету". Використовуючи викопні види енергії ми "копаємо самі собі могилу", - повідомляє PBS.

Гутерреш звернувся до провідних економік світу, включаючи Китай, щоб ті "доклали додаткових зусиль", тому що вони найбільше забруднюють довкілля викидами парникових газів. 19 країн світу та Євросоюз відповідають за понад три чверті від усіх викидів парникових газів в атмосферу.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, головним завданням COP26 оголошено до 2030 року зменшити наполовину викиди так званих парникових газів, а 2050 року вийти на нульовий баланс викидів.

Метою цих скорочень є намагання не допустити зростання середньої глобальної температури вище 1,5 градусів Цельсія, оскільки, на думку науковців, це загрожує незворотними і небезпечними для людства змінами клімату.

Але амбітні прагнення світових лідерів залишаються під сумнівом з огляду на те, що багато країн не готові скорочувати спалювання викопних джерел енергії зокрема вугілля, бо не мають альтернатив, або вони дуже коштовні.

Зокрема, президент Байден напередодні саміту дорікнув Росії і Китаю у тому, що вони «фактично не з’явилися» з конкретними зобов’язаннями про скорочення викидів, які впливають на клімат.

У матеріалі використано джерела: CNN

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