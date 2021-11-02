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Більше 100 країн обіцяють припинити вирубування лісів до 2030 року

Фото: Вирубування лісів в Конго

Одним з найбільших досягнень світового кліматичного саміту в Глазго називають обіцянку лідерів 105 країн припинити вирубування лісів до 2030 року.

На території цих країн знаходяться 86% світових лісів. Серед підписантів Бразилія, де знаходиться переважна частина джунглів Амазонії, а також Конго та Індонезія.

Декларація "допоможе світові досягнути нашої спільної мети і зупинити втрату природних лісів", - заявив президент США Джо Байден. Він висловив переконання, що приватний сектор економіки має усвідомити ціну вирубки лісів для довкілля.

Щоб сприяти інвестиціям у зелені технології, у вівторок США оголосили дві ініціативи приватного сектору в цій сфері. Зокрема, про створення Консорціуму з фінансових ризиків лісової сфери, який виявляв би і зменшував інвестиції у діяльність, що шкодить довкіллю.

"Інвестиції часто пов'язані з діяльністю, що призводить до вирубки лісів і погіршення якості земель у світі", - йдеться у повідомленні Держдепу щодо створення консорціуму.

В Держдепі США також оголосили про створення Лісового інвестиційного клубу, покликаного залучати інвестиції до відновлення лісів те зеленої інфраструктури. Серед учасників клубу - корпорації, фінансові компанії та урядові установи США, включаючи Apple, BTG Pactual Timberland Investment Group, Conservation International, Convergence Finance, Корпорацію з міжнародних приватних інвестицій США, Агентство з міжанродного розвитку США, тощо.

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