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Чартерний літак вилетів з Афганістану вперше після виведення військ США - ЗМІ

Фото: члени Талібану в кабульському аеропорту, 9 вересня 2021 року

Чартерний літак вилетів з Афганістану у четвер, вперше після того, як США завершили операцію з евакуації. Про це повідомляють Reuters та AP з посиланням на інформацію посадовців Катару та США.

Літак Катарських авіаліній прибув до аеропорту з вантажем гуманітарної допомоги і вилетів із пасажирами, включно з громадянами США.

Посадовець США сказав Associated Press на умовах анонімності, що в літаку було 200 пасажирів-громадян західних країн. Посланець Катару в Афганістані Мультак аль-Кахтані заявив, що ще 200 пасажирів зможуть вилетіти з Афганістану в п'ятницю.

Перед відльотом літака посадовці Катару у зверненні з кабульського аеропорту оголосили, що аеропорт знову запрацював, після відновлювальних робіт. "Сподіваємось, життя в Афганістані повертається до норми", - додав аль-Кахтані.

Два дні тому Талібан оголосив склад тимчасового уряду в Афганістані. В Європейському Союзі розкритикували новий уряд за те, що в ньому не представлені жінки та меншини. В США речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що в адміністрації Байдена "ніхто не вважає, що Талібан є членом міжнародної спільноти, якого поважають та цінують".

В статті використано матеріали Reuters, AP.

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Ентоні Блінкен та Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Відео
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Ентоні Блінкен та Гейко Маас розпочали переговори щодо спільного підходу до Талібану. Відео

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